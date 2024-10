Disturbios en Villahermosa son reacciones a operativos contra delincuentes, informa Javier May

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez aseguró que los recientes hechos delictivos registrados en la ciudad de Villahermosa se deben a una reacción de los delincuentes a los múltiples operativos que se han realizado en la entidad.

Además, el mandatario tabasqueño sostuvo que la ola de violencia no dejó ninguna persona fallecida. Las manifestaciones de violencia no son por ausencia de autoridad todo lo contrario son porque hay presencia acción y resultados de la autoridad.

“Las manifestaciones de ayer no son porque el gobierno está de lado de alguna banda delictiva, por el contrario, son muestra de que nuestro gobierno está no está vinculado a la delincuencia” señaló el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez en su última rueda de prensa.

Operativos en Villahermosa por ola de delincuencia Foto: Especial

Niegan que haya apoyo a grupos criminales

Además, el gobernador dijo que respalda al secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez y negó que su administración este apoyando a un grupo criminal.

Cabe destacar que en el transcurso de este viernes, se reforzó la seguridad en Villahermosa Tabasco, sin embargo, durante la madrugada aparecieron varias mantas con mensajes amenazantes en varias zonas del estado y se localizó un cuerpo descuartizado en la colonia Primero de Mayo en la capital Tabasqueña, además, se hallaron dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en la carretera federal Villahermosa- Teapa.

Helicópteros vigilan la zona de conflicto Foto: Especial

DRV