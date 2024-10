Las muertes de caballos que jalan carretas que pesan toneladas en Tampico estarían por terminar

El Ayuntamiento de Tampico, en Tamaulipas, está impulsando un proyecto para sustituir los equinos que son utilizados por carretoneros de la zona, a fin de que ellos puedan seguir desarrollando sus labores con automotores a gasolina, quitándolos de la circulación, y evidentemente del maltrato animal que sufren cotidianamente por las cargas que deben soportar, así lo manifestó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

El anuncio lo hizo la primera autoridad municipal en el marciuias familias sigan protegiendo los animales, las mascotas y en este caso los caballos.

En este punto, advirtió que se tiene el apoyo de varias familias para que los caballos estén en un rancho como si estuvieran en un retiro jubilados con cuidados, dejando atrás el maltrato animal por ser sometidos a un trabajo pesado, y donde además se buscará una coordinación con los tres municipios para ampliar los beneficios para estos ejemplares.

¿Cómo plantean acabar con las carretas empujadas por caballos?

La alcaldesa busca establecer diálogos con todos los sectores para evitar estas prácticas. FOTO: Baldemar Mijangos

"También estamos en el sentido (de proteger) los caballos que están jalando carretas, pues queremos establecer de alguna forma un convenio con ellos (dueños de ranchos) estamos en pláticas con los amantes de los animales y que tienen un rancho y a lo mejor se puedan trasladar ahí para que estos caballos ahí estén como jubilados el resto de sus vidas"

De acuerdo con la alcaldesa, los equinos podrían ser reemplazados por triciclos o unidades con motor que realicen la función que suelen hacer los animales, a fin de que estos tengan una vida libre.

Destacó que pretende trabajar con los municipios cercanos para homologar este programa y establecer los requisitos de cuidado animal que se necesitan.

Algunos caballos trabajan hasta perder la vida. FOTO: BAldemar Mijangos.

Cada día en México varios caballos terminan muertos

"Tengo entendido que ya por ley no deben ser utilizados aunque no sean maltratados porque el simplemente de estarlos sometiendo a cargas excesivas ya representa un maltrato, entonces aunque no tengan muestras físicas de algún maltrato pero el hecho de estar cargando una cantidad de peso superior a la que ellos pueden, pues ya se considera un maltrato"

De hecho, este ha sido uno de los más fuertes reclamos que han tenido los tres ayuntamientos de la zona por parte de los protectores de animales, pues con cierta regularidad los caballos son observados tirados al lado de las carretas debido a las extenuantes jornadas de trabajo y a pleno sol.

Justamente, también por las pesadas cargas que los equinos deben arrastrar, algunos de ellos terminan heridos y hasta muertos por esta causa.

¿Cuánto es lo máximo que puede vivir un caballo?

Los caballos pueden vivir entre 20 y 30 años, por lo que tenerlo es una responsabilidad mayor. A lo largo de todo el país hay miles de animales de este tipo que terminan por perder la vida tras dedicar su vida entera al trabajo. Muchos de ellos mueren inclusive mientras realizan sus funciones.

Históricamente estos seres vivos han sido aprovechados por los seres humanos para realizar las funciones que ellos no pueden, así que en muchas ocasiones se convierten en el medio con el que obtienen su sustento económico.

Las prácticas inhumanas que se dan en contra de estos seres vivos se vuelven una constante para sus dueños y para las víctimas, de tal manera que muchos ni siquiera son conscientes de los daños que pueden causarles, sino hasta que pierden toda la fuerza y se dejan vencer por la muerte.

Los caballos son especies protegidas por la ley. FOTO: Baldemar Mijangos.

¿A cuánto equivale un año de caballo?

Los equinos son animales con un ciclo de vida muy diferente al del ser humano. Debido a sus condiciones, algunos expertos consideran que los caballos viven a un ritmo mucho más acelerado.

Para obtener el número de años de correspondencia entre una persona y un equino de este tipo, se debe multiplicar la edad del cuadrúpedo por 3.5. Es decir, la vida de un caballo con 20 años de edad, es equivalente a la de una persona con 70 años de edad.

Debido a estas situaciones, muchos caballos y yeguas terminan murieron por algún golpe de calor, por un infarto o inclusive por còlicos, uno de los padecimientos mortales en esta especie.

