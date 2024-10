Rescatan a perro que era maltratado y explotado por su dueño para pedir dinero en la calle: VIDEO

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para que la población pueda hacer justicia y alzar la voz ante casos que generan indignación, como el de maltrato a un perrito que era explotado por su dueño para pedir dinero en la calle. Tras una serie de denuncias, organizaciones de protección animal y autoridades llegaron al sitio en el que colocaban al can diariamente para poder rescatarlo.

A través de redes sociales, la Plataforma por los Animales ¡Alto! denunciaron el caso de maltrato animal e hicieron un llamado a las autoridades para rescatar a un perrito que permanecía frente al Edificio Avianca en el entro de Bogotá, Colombia, por varias horas en la misma posición usando ropa, gorra y lentes para que la gente se tomara fotos con a él a cambio de dinero que depositan en una caja colocada frente al can.

Finalmente, el perrito fue rescatado el pasado 8 de octubre y se informó que tenía laceraciones en el cuello por lo apretado de las prendas; además, estaba en un estado fuerte de desnutrición. Max, como fue nombrado el can, fue entregado a una familia que ya lo cuida y lo llevará con un veterinario para que pueda realizar el procedimiento necesario para su recuperación.

“Max, el perrito explotado por dinero en el centro de Bogotá, se encuentra en un hogar amoroso y no será devuelto al abusador. Le quitaron esa ropa con olor terrible, amarrada tan fuerte, que le dejó laceraciones. Tenía asegurada una pita a sus genitales para que no se moviera, el pantalón lo tenía tan apretado que no se podía levantar. Aún así, este sujeto no quería entregarlo y fue agresivo con quienes rescataron a Max”, explicó la plataforma.