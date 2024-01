Plan de “Regularizarte no te cuesta nada” busca que 140 mil unidades de transporte público estén al día

El plan de “Regularizarte no te cuesta nada” buscará que estén en orden un total 140 mil transportistas, y aplicará únicamente hasta el 13 de diciembre, porque en años posteriores se iniciará a aplicar la ley, aunque la mejora del transporte será inmediato, enfatizó la Secretaría de Movilidad (Semov) de la presente administración.

En el estado si bien hay un padrón de 184 mil unidades, se prevé que el número asciende hasta 700 mil, por lo que se busca no sólo poner orden administrativo, sino atender el tema de seguridad con inteligencia para prevenir los delitos.

En entrevista para el Heraldo de México, el titular de la dependencia, Daniel Sibaja González, resaltó que el plan de regularización y reordenamiento es un nuevo pacto con la nueva administración que no es de “saliva” o una “ley garrote”, para iniciar una nueva era.

“Por primera vez en la historia se les hace un llamado, pero no un llamado de saliva, sino se les está dando muchos beneficios para que la y los transportistas puedan regularizarse a cambio a que nosotros le estamos dando la oportunidad que no paguen para esa regularización.

"Hoy estamos transformando”

Enfatizó que el decreto “Regularizarte no te cuesta nada” pretende ir por un total de 140 mil unidades para que estén al corriente de la normatividad, que beneficiará posteriormente a la administración en otros años fiscales.

“Imagínate se tiene previsto que vamos a ayudar a más 140 mil transportistas, hoy por eso la gente se queja, hoy la mayoría de los vehículos no están en orden, circulan sin placas, sin licencia, circulan con una serie de cosas que hoy estamos transformando”, mencionó.

Se triplicará el número de servidores públicos que atiendan a los transportistas Créditos: Twitter

Aclaró que el plan aplicará hasta el 13 de diciembre, por lo que esperan que los transportistas aprovechen esta oportunidad y que estén en regla, pues buscan construir de manera integral.

Indicó que por ello a partir de los próximos años la administración estatal revisará que se aplique la ley.

“Ahora si a ver nosotros te abrimos la puerta, te ayudamos en todos esto y a cambio tu regularízate, pero una vez que pase esto tiempo, ahora sí vamos a hacer que estos funcione, ahora si no se vale: es que usted no nos han ayudado, no nos han dado incentivos, prorrogas”,

Daniel Sibaja González enfatizó que el gobierno estatal está haciendo un esfuerzo importante, por lo que comprometió que habrá una atención sin filas, porque será fácil y ágil en cada uno de los trámites del decreto. Indicó que se triplicará el número de servidores públicos que atiendan a los transportistas.

“Vamos a triplicar nuestros servidores públicos que van a estar atendiendo a todas y todos en las áreas correspondientes, no es que ahora llegan y deben formarse, no va a ser así “, manifestó.

Finalmente, el funcionario estatal garantizó que será inmediata la mejora en la prestación del servicio y en la calidad de atención a los usuarios.

