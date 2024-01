Roberto fue herido durante la balacera en Rojo Gómez, logró salvarse pero no pudieron extraerle la bala

La balacera ocurrida en una romería de Rojo Gómez en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México (CDMX) ha generado gran conmoción, debido entre otras cosas, a las historias que hay detrás de las siete personas que resultaron heridas durante los hechos.

Una de ellas es la de Roberto, un hombre de 48 años de edad que la tarde de este jueves 4 de enero fue dado de alta del Hospital Balbuena, luego de sobrevivir al enfrentamiento ocurrido hace un par de días. De la mano de sus familiares y entre aplausos, el también padre de familia regresará de nueva cuenta con sus seres queridos, pero con molestias en su salud debido a que no le pudieron sacar la bala que lo impactó.

En entrevista para Foro TV, Roberto contó que lo que vivió "ha sido muy difícil". Narró que la tarde del 2 de enero salió de una tienda Coppel y al ver que estaban los puestos de juguetes, caminó por la zona. Sin embargo, fue en ese momento cuando comenzó a ver una multitud de personas y gente con pistolas en mano.

Lo primero que hizo el señor Roberto fue cubrir a una niña que estaba delante de él. En este sentido, se metió con la menor debajo de un puesto y la cubrió. No obstante, él fue alcanzado por una bala que hasta el momento no le han podido sacar, y por ende, continúa con la molestia.

"Me siento muy bien, pero tengo la molestia de la bala porque no me la pudieron sacar, la bala se quedó ahí (...) siento molestias, normal (...), expresó Roberto.