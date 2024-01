Claudia Sheinbaum acusa a la oposición por guerra sucia contra AMLO

Como la oposición no tiene nada que ofrecer, se da esta guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la candidata única a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Tras la reunión plenaria con Senadores de la Cuarta Transformación, la aspirante presidencial insistió en que no tienen propuestas.

"Parte de esta guerra sucia, campaña sucia, que como no tiene nada la oposición, nada, no tiene nada que ofrecer. No hay propuestas, no hay proyecto de nación. Su propuesta es regresar al pasado. Nosotros proponemos seguir construyendo la transformación. Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios.