Morena va solo en la alcaldía de Tláhuac: buscan la mayoría en el Congreso de la CDMX

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez confirmó que no habrá coalición con el PT ni con el Verde para impulsar una candidatura común a la alcaldía de Tláhuac.

Incluso, manifestó que pese a esto en el resto de la capital irán juntos y eso les permitirá lograr las dos terceras partes del Congreso capitalino para sacar adelante el tema de la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital.

Sebastián Ramírez indicó que su objetivo es conseguir las dos terceras partes del Congreso capitalino

FOTO: Especial

Morena apoyará la reelección de Berenice Hernández

A pregunta expresa del Heraldo de México, el morenista dijo que irán de manera individual en Tláhuac y apoyarán, como ya se había hecho público, a Berenice Hernández, quien busca la reelección en esta demarcación.



“No vamos juntos, efectivamente la alcaldía Tláhuac, movimiento solo morena presentarán sus candidatos y estamos contentos porque es un muy buen acuerdo. Le conviene mucho a la gente que no se divida las fuerzas democráticas progresistas a favor de la cuatro. Eso fue de los problemas en 2021, y entonces nosotros lo que quisimos construir con aliados del verde del PT, pues es el frente común y la fuerza común más sólida”, apuntó.

Reconoció que posiblemente la oposición impugne el convenio de candidaturas comunes de los tres partidos, principalmente, por dio tema de transferencia de votos. No obstante, dejó en claro que está bien hecho y que no podrán echarlo abajo ni en tribunales.

“De hecho te puedo decir que no le gustó nada a los panistas, andaban como locos pidiendo que no se aprobará. Ya nos amenazaron que lo van a impugnar, etcétera. Porque esperaba que nos peleáramos y no sucedió. Hicimos muy buen este convenio y eso no les gustó pero pues este está bien hecho entonces le va a ir bien en los tribunales y si ellos intentan sacarnos a la mala”, expresó.

Sebastián Ramírez confió en que Morena saldrá victoriosa el 2 de junio

FOTO: Especial

Morena se mantendrá en unidad, afirma Sebastián Ramírez

Apuntó que no lograron dividirlos para que fueran juntos, “pero pues toma la sorpresa”. Reiteró que se mantendrán en unidad y saldrán victoriosos en la jornada electoral del próximo 2 de junio.

“Vamos juntos y vamos con un muy buen convenio y sí creo que vamos a llegar a los dos terceras partes en el Congreso de la Ciudad. Por eso necesitamos el apoyo y los votos de la gente. Ellos no les gusta porque saben que con eso vamos a avanzar con el tema de la fiscalía que ellos quieren invitar, quieren intercambiar su unidad por sus votos. Entonces este pues por eso no les gusta, pero pues nosotros nos estamos organizando”, destacó.

Recordó que del 8 al 14 de febrero se darán a conocer el resto de los candidatos de su partido a las 10 alcaldías.

Manifestó{o que a quiénes elijan, “serán honestos”, y destacó que se han tardado porque “la democracia es lenta, estamos haciendo las encuestas, le estamos preguntando a la gente aquí no es todo por imposición y por acuerdos cupulares”.

“Estamos haciendo el plan C de la ciudad, como ya les explicaba nuestro objetivo ganar la jefatura de gobierno,y las dos terceras parte del congreso, eso es nuestra aspiración es lo que le vamos a proponer a la gente le vamos a proponer perfiles honestos limpios, sin estar embarrados con el cartel inmobiliario y el cartel de una red de prostitución”, concluyó.

