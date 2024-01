Espacios libres de tabaco: Cofepris alerta sobre las multas y sanciones para los establecimientos que no cumplen la norma

María de los Ángeles Elizalde, gerente de vigilancia de riesgos ambientales e Isaac Macip. vocero de la Cofepris, conversaron en una Mesa de Análisis con Paulina Greenham y Gonzalo Lira sobre los espacios libres de humo de tabaco en México. La trabajadora de la Comisión indicó que la Ley General del Control de Tabaco se apega al artículo 4 constitucional (toda Persona tiene derecho a la protección de la salud), por lo que se busca proteger la salud de los no fumadores y rechazaron que la teoría que sostiene cómo los no fumadores no son afectados por el humo del tabaco sea cierta.

Indicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene información específica sobre este tema: 8 millones de personas mueren cada año por fumar, de los cuales 1.3 millones son no fumadores, lo que pone en relieve el verdadero impacto de esta práctica.

¿Qué pasa si un fumador no respeta la ley de los espacios libres de tabaco?

Cuida los espacios en donde consumes tabaco para evitar una multa

Lo ideal, de acuerdo con la gerente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es acudir con el encargado del lugar para solicitarle hacer algo al respecto con el fin de que se respete la Ley General de Tabaco, ya que son los responsables del cumplimiento de la misma dentro de su establecimiento.

Además, de acuerdo con la Guía para el cumplimiento de la Ley General del Control de Tabaco y su Reglamento, se contempla una sanción de hasta 100 veces el salario mínimo vigente a aquellas personas que no respeten los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, así como en centros educativos.

Los establecimientos también deberán respetar la Ley General del Control de Tabaco

¿Cuáles son los lineamientos para los espacios libres de tabaco?

En este sentido, es importante fijar los espacios que permiten el consumo de los fumadores, con el fin de mantener en orden las áreas en donde se tiene permitido y en donde no, de modo que se necesitarán letreros en donde especifican las restricciones de edades que existen en estos espacios, de igual forma con las mujeres embarazadas o personas de la tercera edad.

"Estos espacios no tienen que llamar a la convivencia, no puede ser un espacio en que la gente pueda estar comiendo, pueda estar tomando, porque si no el tiempo de exposición sería mucho mayor", advirtió.

Además, los espacios deben tener un perímetro de 10 metros alrededor del área exclusiva para fumar con el propósito de no interferir con el espacio de los no fumadores.

¿Cuál es el objetivo de la Ley General del Control de Tabaco?

Señalaron que la intención no es descriminalizar al fumador, más bien buscan proteger a quien no suele consumir este producto. En este sentido, los lugares de concurrencia con 100 por ciento libres de humo de tabaco son pasos peatonales, parques públicos, playas, entre otros espacios.

"Un lugar donde se congregan varias personas, playas, parques públicos, eventos deportivos. En la concepción anterior se consideraba cualquier espacio libre con la posibilidad de fumar. Pero ahora se contempla el respeto a las personas que están alrededor de ti, y se llama al respeto y a los valores para que en la medida de lo posible se respete la ley", explicó Elizalde.

