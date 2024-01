Secuestro en Tamaulipas: en el autobús viajaban 36 personas, confirma Jorge Cuéllar

En entrevista para A la Una de El Heraldo Media Group, Jorge Cuéllar, vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, dio a conocer algunos detalles del secuestro de los 31 migrantes. Aclaró que se trasladaban de la Ciudad de Monterrey a Matamoros, en un autobús del Grupo Senda, el pasado 30 de diciembre; sin embargo, el chofer del autobús fue interceptado por cinco camionetas en las que iban hombres armados.

"Y llevaron a cabo la desaparición de estas 31 personas, en el autobús viajaban 36, pero son 31 extranjeros y los otros cinco nacionales, sucedió este lamentable hecho y activó a la Guardia Nacional, a la Guardia Estatal, acudieron al lugar, apoyaron a los cinco nacionales y al chofer de este autobús de pasajeros", detalló.

En la unidad viajaban cinco pasajeros nacionales. Foto: Ilustrativa

El funcionario agregó que la GN, como la estatal y la Marina han realizado recorridos entre Río Bravo y Matamoros, en la autopista Matamoros-Reynosa, para localizar a las personas.

"Hasta el momento tenemos también la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la delegación de la Fiscalía General de la República, quienes están llevando a cabo la investigación".

Aseguró que ya se cuenta con algunos avances, pero no es "prudente dar una información parcial", para no afectar la propia investigación y no incumplir con el debido proceso. Indicó que esperan pronto tener un informe final, que darían a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Vocería y de entrevistas.

Respecto a los 31 migrantes extranjeros, dijo que aún no se puede dar a conocer las nacionalidades de las víctimas de este secuestro, así como tampoco se puede adelantar información sobre el grupo armado que intervino en estos hechos, para no poner en riesgo a otras personas.

Al ser cuestionado si este secuestro se trataría de otro como aquellos en los que piden recompensa por las personas, dijo que podría ser una hipótesis, pero se tendrá la verdad cuando las fiscalías concluyan con sus trabajos.

Respecto hacia dónde se pudieron dirigir los cinco vehículos, Cuéllar insistió en que no se puede revelar aún información al respecto, ni tampoco si familiares de los migrantes se han comunicado con él.

Finalmente, comentó que es importante tener en cuenta que Tamaulipas tiene una ubicación geográfica que permite que ocurran acontecimientos tanto buenos como malos, ya que es la frontera más cercana con Centroamérica, lugar de donde ingresa el mayor número de personas que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos.