“Fuimos a Xoco, y tiene lesiones, en la cabeza tres puntos y fractura de nariz": madre de uno de los jóvenes golpeados

Verónica Galván aseguró que no era la primera vez que su hijo Roy iba a La Marquesa junto con sus amigos para celebrar su cumpleaños y el de uno de ellos que coinciden, pero jamás habían tenido ningún incidente como el que sucedió el pasado domingo 14 de enero, cuando alrededor de las 6:00 de la tarde recibió la llamada telefónica de la novia de su hijo avisando que fueron golpeados.

“Se fueron a festejar el cumpleaños de mi hijo y de su amigo, Roy tiene la costumbre de festejar juntos, no era la primera vez que iban a La Marquesa… Estoy en mi casa en la alcaldía Álvaro Obregón, me llamaron a las 6:00 de la tarde, la novia de mi hijo y me dijo: ‘hubo un problema donde estábamos, nos golpearon feo y le pegaron a Roy, va lesionado’”, detalló la mamá.

Sigue leyendo:

Joven cae desde una tirolesa a 8 metros de altura en La Marquesa

Motociclista se resiste a asalto y lo matan a plena luz del día en La Marquesa

Captaron en video a los comerciantes cuando golpeaban con palos a los jovenes en La Marquesa. Foto: Archivo

Roy tiene fracturada la nariz y le cosieron la cabeza

La madre de Roy, uno de los jóvenes golpeados que tuvo mayores lesiones provocadas por los comerciantes que los agredieron porque les reclamaron que les entregaran el cambio por rentar motonetas, indicó que junto con su hija llevaron al joven al Hospital de Xoco para que recibiera atención médica, dijo en breve entrevista para Canal 6.

“Fuimos a Xoco, y tiene lesiones, en la cabeza tres puntos, fractura de nariz, se hizo estudios por parte del seguro de su trabajo… le tomaron tomografías, maxilofacial, se está valorando en el seguro”, especificó Verónica Galván quien aseveró que todos los amigos de su hijo coinciden en la versión de cómo sucedió la agresión por parte de los comerciantes.

En ese sentido, la madre de Roy indicó que los jóvenes pagaron el servicio de la renta de motonetas, pero los comerciantes les dijeron que no tenían cambio de billetes de 500 pesos, pero les dijeron que al terminar el tiempo de servicio les regresarían el cambio.

Los comerciantes de La Marquesa se armaron con palos y machetes para golpear a los jóvenes. Foto: Captura de pantalla

Preparan una denuncia grupal contra los comerciantes

Sin embargo, al pedir el cambio por el servicio de 250 pesos de la renta de las motonetas, los comerciantes indicaron que ya les habían dado el dinero, pero no fue así. Tras discutir, los jóvenes molestos se retiraron del lugar dejándoles el dinero, pero fueron alcanzados cuando llegaron a una zona donde había carros estacionados.

“Mi hijo fue el más delicado, pero está la niña que le arrancaron las uñas, tienen esguince en las manos por cubrirse los palos, y golpes en la cabeza”: detalló Verónica Galván.

La señora Verónica informó que aún no ha acudido a levantar una denuncia por lesiones en contra de los comerciantes de La Marquesa, pero adelantó que junto con los padres de los amigos de su hijo, planean realizar una denuncia colectiva.