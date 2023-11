Un motociclista perdió la vida, luego de resistirse a un intento de asalto en inmediaciones de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. De acuerdo con el testimonio de otro conductor, quien presenció los hechos -y también iba a ser asaltado-, sujetos armados abrieron fuego en su contra al intentar despojarlos de sus vehículos.

Primeros reportes señalan que la víctima mortal sería un varón identificado como Alejandro "N", quien aparentemente iba circulando por el kilómetro 4 de la carretera Tenango-La Marquesa, a la altura de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, cuando su motocicleta -de la marca Ducati- presentó una falla, por lo que tuvo que descender de su lujoso vehículo.

El hombre no quiso entregar su vehículo de lujo. Foto: cuartoscuro.

¿Qué se sabe del motociclista asesinado en La Marquesa?

Según testigos, el motociclista bajó de su vehículo y fue interceptado por sujetos que viajaban en una camioneta, quienes trataron de despojarlo de su motocicleta. No obstante, la víctima se resistió al asalto y los criminales abrieron fuego en su contra. Como resultado de la agresión, Alejandro "N" quedó tendido sobre el asfalto, mientras que los responsables huyeron sin ser atrapados.

Otro hombre, quien también viajaba a bordo de una motocicleta, presenció el suceso y relató cómo fue que sucedieron los hechos violentos: "Nos intentaron robar las motos. Traían pistolas, a mi también me querían balacear, pero yo me subí rápido. Yo lo que hice fue correr, me dijo 'corre' y mi moto estaba más adelante", relató otra persona, quien supuestamente también iba a ser asaltada.

Peritos acudieron a la zona. Foto: cuartoscuro.

¿Ya hay detenidos?

Por su parte, una mujer -quien dijo ser amiga de la víctima- aseguró que ella viajaba en una motocicleta BMW y que ambos tenían como destino el Valle del Conejo. La mujer indicó que ya se había puesto en contacto con los familiares del fallecido, así como con las autoridades para dar su declaración.

Hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos violentos. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información que ayude a dar con el paradero de los agresores.