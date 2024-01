Atardeceres rojos en CDMX ¿qué tiene que ver la contaminación con este fenómeno?

Durante los primeros días del año, los atardeceres en la Ciudad de México han sorprendido a las y los capitalinos, quienes no han perdido la oportunidad de tomar fotografías y subir postales a redes sociales. En las imágenes se observa el cielo de la ciudad cubierto por tonalidades amarillas, naranjas y hasta rojas.

Internautas comparten sus fotografías. Foto: X @jadista

No obstante y pese a que parece un fenómeno hermoso ante el ojo humano, los expertos han advertido que ver ese tipo de colores tan intensos en el cielo no es normal, por lo que hacen un llamado a las personas para evitar "romantizar" este tipo de eventos, los cuales son consecuencia del cambio climático y la contaminación que predomina no solo en México, sino en todo el mundo.

Sigue leyendo:

Jacarandas en CDMX comienzan a florecer en enero ¿es consecuencia del cambio climático?

La era de la ebullición global ya llegó, ¿qué es y por qué podría ser el fin de la humanidad?

El cielo de CDMX se torna rojizo. Foto: X@ialenegrette

¿No es normal ver el atardecer rojo?

Según los expertos, que el color del cielo se torne rojizo se debe a un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh. El nombre de este evento proviene del físico británico John William S. Rayleigh, ganador del premio Nobel de la Física en 1904; dl también matemático dedico su carrera a estudios en el campo de la óptica, particularmente aquellos relacionados con la polarización de la luz.

Las imágenes causas furor en redes. Foto: X@LaVillegas1

Las investigaciones de Rayleigh explican que la luz del sol está compuesta por todos los colores del arcoíris, pero debido a que la atmósfera se la Tierra está compuesta de diversas partículas, el color azul se esparce y predomina, lo que ocasiona que el color del cielo sea azul. En el caso del atardecer y el amanecer, cuando el Sol está en el horizonte, la luz atraviesa una capa de atmósfera más extensa y el 99% de esa luz se dispersa, ocasionando que todos los colores desaparezcan menos el que tiene la longitud de onda más grande: el rojo.

Las tonalidad rojas son ocasionadas por las partículas de la atmósfera. Foto: X @DAGUILARFOTO

¿Por qué se ve el color rojo más intenso y qué tiene que ver con la contaminación?

Sin embargo, las tonalidades del atardecer se vuelen más intensas cuando hay presencia de calima, que son partículas sólidas muy pequeñas que se encuentran suspendidas en el ambiente y que suelen dar un aspecto más opaco; estas partículas pueden ser de polvo, arena, cenizas y arcilla. Y la inhalación prolongada de estas partículas puede ocasionar severas consecuencias a la salud de los seres humanos.

Entre más partículas haya, más rojo es el cielo. Foto: X @DAGUILARFOTO

Los expertos señalan que mientras más polución y partículas haya en la atmósfera, más hermosos serán los atardeceres, esto porque se dispersa el color rojo y se intensifican. Los científicos comentan que cuando hay una erupción volcánica los amaneceres y atardeceres se vuelven mucho más brillantes, debido a la gran cantidad de ceniza que se queda en la atmósfera.