La era de la ebullición global ya llegó, ¿qué es y por qué podría ser el fin de la humanidad?

El calor extremo no dio tregua a junio y julio, cada día se registraba una temperatura récord que padecían los habitantes, animales y océanos de este mundo. En ese sentido, el pasado jueves 27 de julio, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió sobre el cambio climático: reveló que la era del calentamiento global ya terminó, pues ahora el planeta se encuentra en una etapa conocida como "era de ebullición global".

A finales de julio, el Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informaron que en el séptimo mes del año se reportó la temperatura promedio global más alta desde que iniciaron los registros. Ante ello, Guterres señaló que las consecuencias son trágicas, principalmente en tres áreas: salud, economía y medioambiente.

Una fuerte oleada de calor ha provocado estragos en el sector ganadero de México. Foto: Cuartoscuro

¿Qué es la era de la ebullición?

"El cambio climático está aquí. Es aterrador, pero es sólo el comienzo. La era del calentamiento global terminó. La era de la ebullición llegó", aseguró el secretario general de las Naciones Unidas. Por su cuenta, la OMM presentó los datos como un “anticipo del futuro”, estimando en un 98% las probabilidades de que “al menos uno de los próximos cinco años sea el más cálido registrado.

De acuerdo con los expertos de las organizaciones, el principal impulsor de las temperaturas extremas son las emisiones antropogénicas, es decir, las generadas por los seres humanos, como las emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de los mismos y de aerosoles.

“El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles, al igual que la inacción climática, es inaceptable”.

"El calor es insoportable", alertó el secretario de la ONU. Foto: Cuartoscuro

Olas de calor en el mundo

De acuerdo con la Universidad de Reading, en Inglaterra, el calor dejó 61 mil muertos en Europa. Mientras que en la zona norte de China, en la provincia de Sinkiang, se registró una temperatura de 52º C, la más alta en la historia de ese país, según datos del Servicio Copernicus reportados por la BBC.

Por su parte, en Estados Unidos, los estados de Texas, Florida, Arizona y Nevada el termómetro alcanzó los 43º C –Las Vegas llegó a los 47º C–, y el Valle de la Muerte en California, conocido por ser uno de los sitios más calientes del mundo, 54º C, sólo dos grados por debajo del récord histórico de 56º C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional

México no fue la excepción, de acuerdo con números de la Secretaría de Salud, desde el 19 de marzo se han registrado 249 muertes por causas relacionadas con el incremento de temperaturas: el 92.4 % por golpe de calor y el 7.6 % por deshidratación, siendo Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Coahuila, Oaxaca, Baja California, Tabasco y Quintana Roo las entidades más golpeadas.

