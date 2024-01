Covid-19: 5 recomendaciones de la UNAM para no contagiarte en tu escuela, casa u oficina

Como era de esperarse, la temporada invernal ha provocado que México esté experimentando un repunte de casos de Covid-19 y aunque ya existen varias vacunas y las autoridades sanitarias aseguran que no es una situación de alarma, lo mejor es prevenir escenarios de riesgo. Te dejamos cinco recomendaciones que ha emitido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evitar contagios en tu escuela, casa o hasta la oficina.

Y es que la máxima casa de estudios ha informado, a través de un comunicado, que hasta el momento no hay una situación que genere alerta en el país. Aunque recalcó que los virus más frecuentes son el del Covid-19, la influenza y el sincicial respiratorio, en la mayoría de los casos no se requiere de hospitalización. De cualquier forma, no hay nada mejor que tomar cartas en el asunto.

1. Uso de cubrebocas

Se recomienda en zonas sin ventilación. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Aunque las autoridades sanitarias han advertido que las tasas de hospitalización y defunción por contagios de Covid-19 no son alarmantes, la UNAM ha recomendado utilizar la mascarilla protectora cuando se está en reuniones o junto con otras personas dentro de sitios sin buena ventilación.

2. Evitar contagios de enfermedades respiratorias

Una de las medidas más importantes recomedadas por la máxima casa de estudios consiste en evitar el contagio de cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Para ello, además de no automedicarse y asistir a una revisión médica, la institución aconseja seguir determinadas acciones como las siguientes:

utilizar cubrebocas al estar con otras personas;

no acudir a sitios de trabajo ni centros de estudio;

evitar asistir a eventos culturales, deportivos, etc.

3. Vacunción para personas de grupos vulnerables

Personas de la tercera edad deben ponerse la vacuna de refuerzo. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

La Universidad Nacional Autónoma de México también sugiere que todas aquellas personas que pertenecen a algún grupo vulnerable se apliquen la dosis de refuerzo de las vacunas de Covid-19 e Influenza. Para esto, recordemos que entre quienes integran este frupo de la población se encuentran:

personas de la tercera edad;

personas con enfermedades crónicas;

mujeres embarazadas;

personal de salud.

4. Ventilación adecuada

Otro de los puntos que de una u otra forma se relaciona con los anteriores es el de mantener las instalaciones de los centros de trabajo o educativos en condiciones óptimas. Y cabe mencionar que esta medida no sólo incluye la limpieza de las áreas, sino la ventilación adecauda, para lo que es importante mantener abiertas las puertas y ventanas.

5. Extremar precauciones en casos de contagios

En caso de varios contagios deben extremarse precauciones. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Finalmente, en los casos en que se lleguen a presentar varios contagios de Covid-19 en un mismo grupo de personas, la recomendación de la UNAM no es suspender actividades, sino extremar las precauciones mencionadas anteriormente y mantener comunicación constante con las autoridades de salud de cada lugar.