¡No más roscas! Ahora se revende la pizza del Costco a sobreprecio y explota el internet

De los creadores de la reventa de rosca de Reyes y hasta de pollos rostizados del Costco, ahora está circulando en internet que son las "nenis" quienes se han dedidado a revender las pizzas de esta famosa tienda hasta al doble de su precio original. Te contamos de dónde vienen estas denuncias.

Pero antes, es conveniente hacer un paréntesis para decir que "nenis" significa “Nueva Emprendedora de Negocios por Internet” y básicamente es el término con el que se le conoce a todas aquellas mujeres que tienen su propio emprendimiento y hacen uso de redes sociales para desarrollarlo. En este sentido, suelen entregar sus productos en alguna estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro o en un "punto medio".

Joven en Tiktok denuncia a "nenis" por revender la pizza del Costco

Tiktoker denuncia a "nenis" por la reventa. Créditos: Facebook.

En medio de todas las polémicas que han existido debido a la reventa de productos Costco (postres, rosca de Reyes, pollos rostizados, etc.) han revivido el video de una tiktoker que desde su cuenta denunció la presunta reventa de pizzas de la tienda departamental por parte de las llamadas "nenis".

A través de un video con fecha del 17 de octubre de 2023, la usuaria identificada con el nombre de Escarleth Palacios compartió que un día que acudió al Costco llegó al área de pizzas para comprar una, pero le dijeron que ya no había debido a que las "nenis" se las llevaron.

"(...) vinieron las nenis, compraron todas las pizzas y ahora las están revendiendo afuera del Costo al doble (...)", señaló la tiktoker.

Usuarios de redes sociales piden regulación al Costco

Internautas piden a Costco que se regulen su venta. Créditos: Facebook.

La situación señalada por la tiktoker en la red social generó una reacción muy similar a la de la reventa de rosca de Reyes o de los postres del Costco. Distintos internautas han manifestado la urgencia de que dicha tienda regule sus medidas para prevenir que sus productos se vendan de nueva cuenta hasta el doble o más de su precio original.

Con comentarios como "Costco debería hacer ya algo al respecto", "Costco debe de poner lineamientos a esto", "me tocó una neni queriéndome comprar un pastel adentro" o "por las nenis me quedé sin galletas", las y los internautas no sólo han expresado su inconformidad con las y los revendedores, sino que piden que por parte de la tienda también haya medidas regulatorias.