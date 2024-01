¿El de CDMX o Nueva York? Tiktoker de EEUU afirma que el Metro de México es el mejor

Siempre es un tema hablar de los transportes públicos en las diversas ciudades del mundo. El debate es amplio, y abarca no solamente el precio de sus boletos y el recorrido en kilómetros que hacen; ahora también se ha sumado la limpieza, lo nuevo de sus trenes, sus letreros, y hasta su comercio.

A veces pudiera parecer que el Metro de la Ciudad de México tiene grandes fallas, pero los turistas de otras partes del mundo que cuentan con estos trenes subterráneos, siempre quedan impresionados por su eficiencia, por su comercio, por su folclor, su iconografía, sus estaciones, su cultura, entre muchas otras cosas.

Crédito: Cuartoscuro

Tal es el caso de una mujer que se hace llamar "girlwhomadechurrowaffles", y que es oriunda de los Estados Unidos, pero que tiene un amor por México muy grande. Se desconoce si vive aquí o simplemente viene muy seguido por alguna razón específica, pero si algo la tiene fascinada, es el Sistema de Transporte Colectivo de la capital nacional.

Metro CDMX: un transporte limpio, seguro y de curiosidades varias

Uno de sus primeros argumentos es decir que se trata de un lugar muy limpio. No solo en este último video, en muchos otros ha dicho que le impresiona que cuenten con un sindicato donde incluyen a personal de limpieza, quienes hacen un trabajo espectacular, siempre limpiando las estaciones para tenerlas relucientes.

"El metro de la Ciudad de México es muy limpio, lo he dicho un millón de veces; la gente dice en los comentarios que es falso, pero miren ustedes mismos qué tan limpio y brillante está ese piso de mármol. Todo, el pasillo, las escaleras, las vías, no hay nada más que brillo", dijo. En otros videos también se ha visto sorprendido porque hay mucha venta dentro, entre dulces, botanas, y comida de verdad, hasta café.

"Y eso que el metro lo usan muchas personas, cerca de 5 millones de personas al día. Y no digo que no tenga sus fallas o siempre esté reluciente, pero definitivamente me tiene impresionada", fueron las palabras de la tiktoker que inició todo un debate en las redes sociales por sus declaraciones.

Crédito: Cuartoscuro

El metro de Nueva York, un cúmulo de suciedad, basura y ratas

En cuanto al metro de Nueva York, aseguró que se trata de un sistema de transporte eficiente, y que cuenta con trenes de primer nivel, pero durante el reciente video que se hizo viral entre la comunidad capitalina, advirtió que falla de manera espeluznante en algo: la limpieza.

A través de un video corto mostró que el metro está sucio la mayoría del tiempo dentro de las plataformas, pues la gente no tiene una cultura de la limpieza tan grande como el de México, y tampoco hay personal suficiente para mantenerlo por siempre limpio. Sin duda, una tremenda victoria que el STC Metro le arrancó al "Subway".

"Ahora vayamos al metro de la Gran Manzana; vemos que todo en la entrada es perfecto, pero ahora vean esto, es la plataforma del metro. Es, hay todo tipo de basura que tiramos, tiran lo que comen, y escupen. Y miren estas paredes, no sé si las hayan limpiado alguna vez. Si quieres conocer a las famosas ratas de NYC, fíjate debajo del as vías, van corriendo".