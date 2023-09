Omar García Harfuch, el jefe policiaco que se impuso a la delincuencia y al crimen organizado en CDMX

En un anuncio que tomó por sorpresa a algunos, pero que se venía rumorando desde hace un par de días, Omar García Harfuch renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), posiblemente para sumarse a la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Reconocido por su mano dura contra el narcotráfico y los grupos criminales, recordamos su trayectoria al frente de la corporación en entrevista exclusiva con el periodista Javier Solórzano para El Heraldo Televisión.

Firme y con la convicción de que a su mando la seguridad en la capital se ha reforzado, García Harfuch destacó que las cifras de delitos de alto impacto han disminuido considerablemente . Específicamente, detalló, hay una tendencia a la baja en los delitos de homicidio doloso, secuestro y robo de vehículos con y sin violencia. Sin embargo, reconoció que pese las acciones realizadas, que desde enero de 2020 hasta agosto de este año han dejado 2 mil 260 delincuentes detenidos y 254 células delictivas desarticuladas, todavía "falta mucho por hacer" en la capital del país.

"Cuando nosotros presentamos esta incidencia delictiva, estos avances en la incidencia delictiva, no es para decirle a la ciudadanía, no pasa nada, no hay delitos, todo va bien. No es. Al contrario, es decirles, vamos avanzando, tenemos una estrategia clara, tenemos una estrategia correcta, basada en la investigación y el análisis, en la prevención del delito y, obviamente, la atención a las causas, pero siempre mencionándole a la ciudadanía que falta mucho por hacer", aseveró el hoy exjefe policiaco.

Harfuch habló en exclusiva para Heraldo Media Group. Foto: Especial

Enfatizó que los más de 84 mil elementos que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana han mantenido una "muy buena" coordinación con los 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (GN) que fueron desplegados, en enero pasado, en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para la seguridad de miles de usuarios. Por su cercanía territorial, explicó que las autoridades capitalinas también trabajan de la mano con el Estado de México en diversas acciones, desde la vigilancia del transporte público que conecta ambas entidades, hasta en operativos conjuntos para cumplimentar cateos y desarticular grupos criminales.

El atentado que marcó su vida

García Harfuch también recordó el fallido atentado en su contra, ocurrido las primeras horas del 26 de junio de 2020. A más de tres años de distancia, si hay una imagen que lo persigue es la de sus compañeros caídos en acción, a quienes recuerda, sobre todo, con "mucho cariño y muchísimo agradecimiento" por haber dado su vida en el ataque orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dispararon en más de 400 ocasiones a su camioneta blindada en Lomas de Chapultepec.

"Lo primero que pensé fue en los compañeros, que perdieron la vida", dijo, y al ser cuestionado por Javier Solórzano sobre sus recuerdos, relató: "Tres personas dentro de una cabina muy pequeñita, es una camioneta, van tres personas, [Edgar González Ortiz] que iba manejando, yo al lado, y Rafa [Rafael Alegría Ocampo] atrás. Entonces, cuando yo me paso hacia atrás, cuando acaba esto, vi a mis compañeros, a uno muy mal herido y a mi otro compañero muerto. Eso es, digamos, lo primero que pensé y es lo primero que se me viene a la mente en ese momento, con un recuerdo de mucho cariño y muchísimo agradecimiento".

"Lo único que oíamos era disparos, disparos, disparos, disparos, mucho humo, mucho polvo, esquirlas, fragmentos de vidrio, cualquier cantidad de cosas", recordó, y admitió que, aunque fueron menos de tres minutos, se sintió como una "eternidad". Pese a la brutal agresión y a los riesgos constantes en su labor, Harfuch aseguró que incluso en la adversidad no pensó en renunciar: "Pasar una carrera, o tu vida, en lo que llevas de tu vida, en seguridad, con un equipo muy fortalecido, y cuando haya una adversidad, no importa el tamaño, renunciar, pues creo que todo lo que hiciste, pues no valdría, no hubiera servido para nada".

