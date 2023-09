VIDEO: oso se convierte en la mascota de una familia, vive en el patio y lo alimentan con frutas

Un pequeño oso llegó a Saltillo, Coahuila, desde el pasado viernes 1º de septiembre y como si se tratase de una mascota, una familia lo arropó en el patio de su casa ubicada en la colonia Lomas de Lourdes.

El osezno llegó a la calle Rincón de los Venados desde la semana pasada, donde según los moradores se alimenta del fruto de los árboles, en especial de duraznos, granadas, manzanas e higos.

Un medio de circulación nacional entrevistó a José Guadalupe Casas, dueño de la residencia donde habita el osito. FOTO: Captura de pantalla de video en Facebook

De acuerdo con el reporte del medio de comunicación de circulación nacional Telediario, se trata de una hembra que duerme en el crecido pasto del patio de la casa.

Supuestamente, los integrantes del núcleo familiar le dieron aviso a las autoridades locales a través del 911, específicamente a personal de Protección Civil, sin embargo, debido a que en la zona es sumamente raro ver a un cachorro de oso, intuyen que no les creyeron su versión de los hechos, pues hasta la fecha no han acudido a la vivienda para verificar el reporte.

“Es la primera vez de 12 años que tenemos aquí, avistamientos ninguno hasta ahorita, aquí no ha habido así de animales, comentan vecinos que agarraron a la mamá acá arriba y no sé si sea nadamás ande éste o sean otros que andan por ahí”, le explicó el señor José Guadalupe Casas al medio de comunicación.

La familia declaró que el osezno es visto merodeando en por los predios baldíos y uno de los arroyos de la zona, sin embargo, su lugar favorito resultó ser el patio de su vivienda.

“Una reja atrás y de ahí para acá no entra, pero como no estamos en todo el día entonces el animal ahí anda, hemos avisado a Protección Civil y nos cuelgan por teléfono, pero PC no ha venido, yo dije se me hace que ya se fue, pero no, ahí tenemos al inquilino”, recalcó José Guadalupe Casas.