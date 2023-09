Martí Batres espera que Marcelo Ebrard siga con Morena

Además de reiterar su respaldo a la Coordinadora Nacional de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a Marcelo Ebrard a propiciar la unidad y apoyar a la ganadora de la encuesta.

“Ojalá él se mantenga en el movimiento, tiene un espacio para su propio desarrollo político”, mencionó.

Lo anterior luego de que, a través de un video difundido en las cuentas oficiales de X de Ebrard Castrejón, el propio exsecretario de Relaciones Exteriores afirmara que el partido del que todavía forma parte “cada día se parece más al PRI de antes”.

Al responder los cuestionamientos respecto a Ebrard Casaubón, el mandatario capitalino indicó que Morena es un gran movimiento en el que convergen grandes personalidades e ideas, por lo que se vislumbra su crecimiento.

Marcelo no acudió a la ceremonia de selección de candidato Foto: Especial

Ante ello, reforzó la invitación a sumarse a dichas voluntades y propiciar la unidad del partido.

“Es un movimiento donde participan muchos millones de mexicanas y de mexicanos. Yo espero que el licenciado Ebrard se mantenga dentro del movimiento, eso sería muy bueno. Y el movimiento va a seguir avanzando”, sostuvo.

Respecto a Claudia Sheinbaum, el mandatario capitalino reconoció su labor en la Ciudad de México y destacó que tanto él, como los demás gobernadores del partido acordaron respaldar los resultados de la encuesta, por lo que la noche de este jueves acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en la entrega del Bastón de mando.

“Hay una ganadora, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y todos tenemos que apoyarla. Obviamente, voy a estar en la reunión de esta transmisión de Bastón de mando hoy por la noche y también voy a apoyar a la doctora, por supuesto que sí, ya lo dije abiertamente, ya felicité a la doctora y además ya señalé que cuenta con todo mi apoyo igual que todos los gobernadores del movimiento”, explicó.

Inicia la contienda por al jefatura sin proceso definido

A sólo un día de culminar el proceso interno de Morena a nivel nacional, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció que algunos actores políticos ya han expresado su interés en participar en la contienda; no obstante, admitió que aún no se han acordado las reglas y procedimientos para ser parte del ejercicio.

“Se entiende que pasando el proceso nacional, que culminó ayer, puedan venir los procesos locales, pero todavía las dirigencias nacionales y locales no nos han indicado cuáles son los pasos a seguir, que me imagino serán muy similares, pero eso es lo que vamos a ver en próximos días”, mencionó.

Respecto al anuncio de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, sobre abandonar el cargo para dedicarse a fortalecer los valores de la Cuarta Transformación a través de la promoción de los logros de Claudia Sheinbaum y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en diversos puntos de la Ciudad de México, el mandatario capitalino indicó que la mañana de este jueves recibió la visita de la alcaldesa, quien le informó de su decisión.

“Terminando su conferencia de prensa vino a visitarme. Solamente me comentó que iba a separarse del cargo para promover el movimiento de la Cuarta Transformación; ya no entró en más detalles, pero me quiso informar que se iba a separar del cargo de la alcaldía de Iztapalapa”, dijo.

En cuanto al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, en caso de buscar contener en el proceso, debe renunciar a su cargo a más tardar el próximo sábado, el jefe de Gobierno dijo desconocer sus intenciones.

“He platicado con él, pero hasta el momento no me ha dicho una cuestión de que se vaya a separar del cargo tal o cual fecha”, sostuvo.

No obstante, al ser la fuerza política más presente del país, confió en que Morena mantenga el liderazgo de la Ciudad de México, por lo que pidió a sus compañeros difundir los valores del partido.

“Morena es la fuerza mayoritaria en el país y en la Ciudad de México. (…) Hay que seguir trabajando, eso sí, no confiarse y seguir trabajando”, reiteró.

DRV