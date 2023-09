AMLO renuncia a ser el líder de la 4T, deja su legado en manos de Claudia Sheinbaum

Este jueves 7 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo a Claudia Sheinbaum tras ganar en las encuestas del proceso interno de Morena y la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Además, informó que hoy por la "tarde noche", sin especificar la hora ni el lugar, le entregará el bastón de mando.

"Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum, estoy aquí haciendo un paréntesis porque ya voy a terminar como dirigente, hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la Transformación de México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum por la tarde noche, todavía está buscando un espacio, tenemos tiempo", aseguró.

El titular del Ejecutivo manifestó estar contento por el relevo generacional que se dará, ya que sí habrá continuidad con cambio.

El mandatario federal afirmó que se trató de un proceso inédito e histórico para elegir a la nueva dirigente del Movimiento de Transformación.

"Creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito, la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo del presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo, los jóvenes tienen que conocer toda esta historia".

En su conferencia de prensa matutina pidió que se presentara en la pantalla del Salón Tesorería los resultados de las encuestas dados a conocer ayer desde el World Trade Center.

Además, agradeció el apoyo del pueblo, así como de los organizadores del proceso.

AMLO aseguró que conoce bien a Sheinbaum y habrá continuidad con cambio. Foto: Archivo

El presidente López Obrador apostó en la Mañanera de este jueves que “la mafia del poder”, en referencia a la oposición, no regresará a gobernar el país, dijo no tener la menor duda de que va a continuar la transformación del país.

“Lo que sí les puedo decir sin duda, sin duda, y si quieren le ponemos algo, le ponemos algo de que va a continuar la transformación, que no van a regresar los corruptos al gobierno, se los apuesto, o sea, el pueblo de México dijo basta a la corrupción, no va a poder regresar por sus fueros la mafia del poder, le tengo mucha devoción al pueblo de México”, apuntó.

El tabasqueño enfatizó que el pueblo es el que está impulsando la transformación del país para que haya justicia y se siga combatiendo la corrupción.

“No tengo la menor duda de que va a continuar la transformación y es por el bien de todos, es en beneficio del pueblo de México, en beneficio de todos, de las clases medias, de los empresarios, porque a todos les está yendo bien, a todos. Los únicos que están inconformes son los corruptos, los que tienen la enfermedad de la ambición al dinero, no tiene llevadera”, dijo.

Reiteró que el pueblo de México es un pueblo muy consciente y muy politizado.

“Entonces, ¿cómo creen que va a querer que continúe la corrupción que existía o que regresen los corruptos? Qué le dio el gobierno oligárquico, qué le dio a la mayoría del pueblo, díganme algo que les haya dado a la mayoría de los mexicanos la oligarquía en beneficio, a los campesinos, a los obreros, al contrario, y al pueblo en general, se dedicaron a robarse los bienes del pueblo, de la nación, a trasladar lo que era del pueblo a una minoría”, criticó.

Acusó que los gobiernos pasados dejaron en el abandono a los campesinos y la única opción que les dio fue el emigrar a Estados Unidos, a los jóvenes los discriminó como “Ninis”, vapuleó a los maestros y los trabajadores en general les estancó sus salarios.

“¿Qué le dieron a los adultos mayores? ¿Saben qué están planteando? Bueno, lo dijo Fox: quitar las pensiones a los adultos mayores, quitar los programas del Bienestar, ¿y creen que la gente no está consciente de eso?”, cuestionó.

AMLO aseguró que no volverán a gobernar los de la oposición. Foto: Cuartoscuro

Respecto a la decisión de Marcelo Ebrard de salir del proceso interno de Morena, el mandatario mexicano dijo que es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente, sin embargo, señaló que no está de acuerdo con que se reponga el proceso.

"No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, tengo principios, tengo ideales", afirmó.