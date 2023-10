VIDEO: captan pelea entre estudiante y guardia de seguridad en una escuela de Villahermosa

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve una pelea dentro del campus del Tecnológico de Villahermosa, los implicados son un estudiante y una guardia de seguridad, los hechos ocurrieron el pasado jueves 28 de septiembre de 2023 en el recinto educativo de Tabasco y han causado una gran polémica pues distintas versiones han circulado en torno a los acontecimientos.

Una de las versiones apunta a que el estudiante comenzó a agredir a la mujer que forma parte del personal encargado de la seguridad del plantel, pues en las imágenes se puede ver cuando el alumno y la guardia se jalonean, hasta que somete a la mujer contra el piso y le arrebata su teléfono celular, estrellándolo en el pasillo hasta romperlo.

Graban pelea en el Tecnológico de Villahermosa

Tras ello, la guardia de seguridad reclamó al estudiante por lo que hizo y le dijo que le “pagaría el celular”. Después la empleada comenzó a jalonear por la mochila al estudiante hasta derribarlo. Otro guardia de seguridad y varios alumnos intervinieron para detener la pelea de la cual se desconoce el motivo.

En redes sociales se informó que la guardia de seguridad aseguró que el estudiante iba drogado, motivo por el cual le impidió la entrada a la institución educativa, pero de inmediato el joven salió a desmentir esa versión y dio la propia, la cual ha sido retomada por medios de comunicación.

Dos versiones de lo sucedido circulan. Foto: Facebook, Sin Matices.

Estudiante da su versión de lo sucedido en el Tecnológico de Villahermosa

Jonathan Yair Torres Payró, estudiante de ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Villahermosa dio la cara ante distintos medios locales tras la difusión del video, el joven de 20 años, dijo que lleva tres años en la institución educativa y aseguró que la versión que se maneja en la que es el agresor es falsa y dijo que él fue víctima de la guardia de seguridad.

Según su versión, el día de los hechos él llegó a la escuela en su bicicleta y buscaba un lugar donde dejarla lo mas cercano posible “Me encontré a la vigilante en ese tramo de mover la bicicleta del acceso 5 al acceso 1 para ya salir por ahí, me venía gritando cosas como, hey tú chamaco ven para acá, ven acá negro, y un montón de cosas más, me decía que me iba a quitar la bici y que se las iba a pagar”.

Varias personas intervinieron para detener la riña. Foto: Facebook, Sin Matices.

Aseguró que él no la agredió, que llegó cuando la guardia de seguridad él estaba amarrando su bici y al forcejear ella cayó, agregó al verla en el suelo, le quitó el celular, pero ésta se le colgó de la pierna, por lo que explicó que en el video pareciera como si él la pateara.

Asimismo dijo que la guardia se desacomodó el cabello para que pareciera que él lo había hecho. Tras la intervención de los otros estudiantes y el guardia lo llevaron a la dirección y lo obligaron a firmar algo. Asegura que el compañero de la vigilante lo amenazó diciéndole que de su cuenta corría que lo sacarían de la institución educativa, por lo que lo único que quiere es terminar el año que le falta de su carrera.

