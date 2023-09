VIDEO: hombre asalta con violencia una heladería mientras afuera lo esperaba su novia

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre ingresó a una nevería para despojar de sus pertenencias a la empleada. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Real del Valle, en el estado de Jalisco. Las cámaras de seguridad evidenciaron que el sospechoso entró al local para pedir unos tostilocos, pero mientras la trabajadora los preparaba, él aprovechó y se robó un celular, dinero en efectivo, una cartera y una mochila. Hasta ahora, no hay personas detenidas por estos hechos violentos.

Las grabaciones, tomadas por cámaras de video vigilancia, muestran que el sospechoso llegó a la nevería en compañía de una mujer, quien lo espero a fuera del establecimiento mientras él realizaba el asalto. Segundos más tarde, se ve, gracias a otra cámara, que el sujeto entró a la tienda y se acercó hasta la empleada para presuntamente preguntar por los productos que vendía. Rápidamente el hombre se apresura a pedir unos tostilocos -frituras sazonadas con alguna salsa picante y acompañadas con cueritos, pepino, jícama, limón, zanahoria o cacahuates- y así distraer a la trabajadora.

El sujeto se llevó dinero y celulares. Foto: captura de pantalla.

Ladrón entró a una nevería y robó celulares, carteras y mochilas

No obstante, cuando la empleada entra a la bodega para ir por los complementos de la fritura, el sujeto ingresa detrás del mostrador y comienza a hurgar en los cajones, hasta que encuentra los objetos de valor de la víctima. En las imágenes se ve que el sospechoso logró extraer dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, una cartera y hasta una mochila. Luego de que el presunto ladrón consiguió su objetivo salió del establecimiento, sin que la empleada se diera cuenta de lo que acababa de pasar.

Las cámaras de la calle captaron que su cómplice, la mujer que lo acompañó hasta la nevería, ya estaba esperándolo a bordo de una motocicleta, por lo que rápidamente ambos emprendieron la huída, sin que la trabajadora tuviera oportunidad de alertar a la policía. Las imágenes virales se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas han etiquetado a las autoridades para que el caso no quede impune y los supuestos asaltantes sean detenido y enfrenten a la justicia del estado.

Su cómplice lo esperaba afuera. Foto: captura de pantalla,

"Guadalajara y Jalisco entero impune... Robos y homicidios sin control"; "Lo bueno que la Delincuencia va a la baja"; "Avisen cuando los capturen par de ratas"; "Da coraje que unos huevones te quiten todo lo que con tanto esfuerzo te ganas"; "Muchos no denuncian porque saben que no pasa nada, es perder 3 o 4 hrs a lo menso y todo para los suelten en menos de 1 hora", fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales, donde internautas hicieron un llamado a las autoridades para que el hecho no quede impune.

