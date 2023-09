Inicia el último año de gobierno de Diego Sinhue en Guanajuato

Desde su despacho en el segundo piso del Palacio de Gobierno, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dice orgulloso “un día especial, hoy cumplo cinco años como gobernador de Guanajuato”.

Al iniciar el último año de su sexenio, el Ejecutivo estatal, contesta las preguntas; no nos pidieron previamente el cuestionario, ni nos condicionaron temas.

En el balance de los cinco años de su gobierno Sinhue, destaca varios aspectos que ya ha venido posicionando desde los eventos y campañas estatales.

“En cada rubro hay resultados positivos, falta mucho, no hay que echar campanas al vuelo, pero en todos hay resultados positivos”.

Destacó que Guanajuato pasó de ser la sexta a la quinta economía, "rompimos la meta de los 5 mil millones de dólares, llevamos casi siete mil millones de dólares de inversión extranjera; si hablamos de educación tan sólo en este sexenio avanzamos 7 lugares en educación superior; si hablamos del tema de seguridad traemos de acuerdo al ENVIPE un 55% menos de incidencia delictiva que cuando empezó el gobierno, si nos vamos a homicidios traemos un 29 por ciento menos, lo que significa mil homicidios menos”.

También destacó el medio ambiente, el crecimiento de áreas protegidas, el trabajo con las ladrilleras, entre otros.

“Hay mucho que presumir, muchos resultados”, dijo el Gobernador ante el micrófono de El Heraldo de México

“Estamos dejando una visión para los próximos 30 años, un gobierno que además ha puesto una visión muy clara, con lo que estamos planteando como un nuevo modelo de gobernanza en donde el gobierno del estado invierta en proyectos que le generen ingresos”.

Qué representa la región Laja Bajío para Diego Sinhue?

Al cuestionarle sobre la Región Laja Bajío, el Gobernador asiente con la cabeza y reconoce el crecimiento de la región, que incluso es mayor que el crecimiento de León.

“Es súper importante es la región que más ha crecido en los últimos años; mucho más que León, y nosotros hemos venido a resolver problemas de antaño”.

Y recordó la venta del “guachicol” a pie de carretera en el tramo de Celaya-Apaseo, en donde se observaban los bidones; las tomas clandestinas; la desarticulación de bandas criminales y la recuperación de la obra del ferroférico, en donde incluso tuvo que intervenir la fuerza pública.

Reiteró que el Estado pagará el proyecto ejecutivo para el desarrollo de un tren ligero, un nuevo sistema de transporte que conecte las diferentes zonas de Celaya.

Rodríguez Vallejo, enumeró además otras acciones en los municipios de la zona.

“Cortazar, cuántos años pidiendo el puente de la UPG, y no sólo es el puente, es el bulevar, lo que hicimos fue darle a los chavos una vía segura; remodelamos el puente Brunel, histórico; en Salvatierra estamos impulsando el mercado. En Tarimoro les arreglamos el lienzo charro, las ciclovías; en Apaseo el Grande también, las empresas que hemos traído, estamos remodelando el templo de Apaseo el Alto, se están haciendo muchas obras en la región”.

Su último año al frente

Y en un tono del inicio de la despedida, el Gobernador afirmó que en el sexto año de su gobierno se consolidarán los proyectos emblema, “pero lo más importante es dejar las bases de proyectos a largo plazo, es consolidar la estrategia de seguridad, el tema de la mente factura, el planet youth y el nuevo modelo de recaudación.

“Un gobierno que pueda tener ingresos más allá del cobro de impuestos, ya nosotros estiramos bien la liga, pasamos del 8% de recaudación propia, al 14% en 5 años, es una locura el crecimiento, pero ya dio hasta ahí el tema impositivo, necesitamos un nuevo modelo para fortalecernos a través de cualquier proyecto productivo que también nos genere ingresos”.

Cede el poder

Bromea y hace alusión al “bastón de mando” del gobierno federal, destacada las cualidades de las dos aspirantes a candidatas (Libia García y Alejandra Gutiérrez) y celebra que ya hay una armonía en la búsqueda de la candidata, sobre todo después de asistir al informe de gobierno de la alcaldesa de León.

“Por lo menos ya se vio una armonía, una distención de lo que había antes, había como una percepción de que había un distanciamiento entre Ale y yo lo cual era falso, pero ahora ya en el informe nos ven como antes y dicen, ya se arreglaron, o hay pleito o hay arreglo, pero estamos trabajando en conjunto”.

Diego confía en que el trabajo desde su gobierno cumple con lo necesario para mantener al bastión panista que es Guanajuato.

“Yo pienso que para que suceda un triunfo se necesitan tres cosas, un buen gobierno, -bien evaluado-, un buen candidato o candidata y una buena campaña, (…) yo creo que se van a conjuntar estás tres cosas, y no porque lo diga yo, estamos bien evaluados de acuerdo a las encuestas, según Mitofsky que es el que nos ha monitoreado, yo sería un alumno super regular porque estoy en una línea recta, (…) y los resultados ahí están, no hay rubro en donde no haya resultados, que falta mucho, sin duda, pero en todos hay resultados”.

El gobernador, destacó el tema del agua para Guanajuato como uno de sus retos principales para el último año de su gobierno.

