Diego Sinhue Rodríguez "La verdadera alianza en con la Ciudadanía"

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacó después de casi 20 años de estar en cargos de elección popular, se tomará una pausa para emprender proyectos familiares y de negocios.

El mandatario estatal destacó además que más allá de las alianzas políticas "la mejor alianza es con la ciudadanía".

En entrevista con Javier Solórzano destacó que para que haya una mayor integración en el Frente Amplio Por México es necesario "dejar de lado las fobias y sumar un proyecto que es México".

Al ser cuestionado sobre las acciones que ha llevado acabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador guanajuatense destacó que quiere cambiar al país, y a título personal, destacó que siempre lo ha tratado bien".

"Es un presidente que es sus formas, sus maneras de ser, si quiere cambiar muchas de las injusticias del país, pero también yo no comparto otras formas de pensar, ese totalitarismo, no creo que sea la vida ni el camino, Hemos diferido en muchas ocasiones y lo he hecho públicamente".