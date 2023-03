Diego Sinhue: 30 años de gobiernos panistas, hacen de Guanajuato un caso de éxito

SILAO, GTO.- Al evocar los logros de los últimos 30 años de gobiernos panistas, el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la continuidad en la recta final del evento del 5o informe de gobierno. La explanada del Parque Guanajuato Bicentenario se llenó la tarde de este jueves de funcionarios municipales y estatales, de panistas y de periodistas que respondieron a la convocatoria para escuchar el penúltimo informe de Diego.

En medio de grandes lonas y pantallas en distintos tonos de azul con la imagen del gobernador y el slogan “Contigo Siempre”, las personas se fueron acomodando desde temprano según el color asignado por logística: naranja, azul y rosa entre ellos.

La ceremonia empezó y la gente y los invitados especiales seguían llegando debido al estacionamiento congestionado y al tráfico lento en las inmediaciones del Parque que complicaron la llegada.

Con luz de día aún, en el escenario se observaba una pantalla grande en el centro del escenario y otras 7 pantallas de diferentes dimensiones iluminadas y dinámicas; en el piso el slogan en letras gigantes y alrededor cientos de butacas y sillas bien acomodadas para la presentación que comenzó con la proyección de un documental de momentos clave de la gestión.

Ahí, en las primeras filas, estaban sentados los invitados especiales; las gobernadoras y el gobernador de Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro; el Senador Santiago Creel Miranda, el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés y seis exgobernadores de Guanajuato.

A las 6:42 de la tarde salió el Gobernador al escenario y durante una hora con 20 minutos encabezó la exposición de testimonios, videos y datos duros sobre los logros del último año de gobierno.

“Este 5o informe de resultados está enfocado en las personas (...) yo le dije a mi gabinete, que esta vez lo hiciéramos diferente, por eso no los vengo a llenar de número y cifras. Hoy en la mañana hicimos la entrega formal del informe al Congreso del estado”.

Se proyectaron testimonios, con casos de salud, de empresarias, comerciantes, de adultos mayores, niños y personas con capacidades diferentes, a los que después invitó a pasar al escenario para intercambiar algunas palabras con ellos. Avanzado el evento, la noche llegó y las pantallas brillaron al máximo momento en que Diego Sinhue hizo énfasis en su discurso para destacar algunos proyectos importantes que vienen para el último año de su gobierno.

“Hoy puedo anunciarles que impulsaremos otros proyectos muy importantes, entre ellos la autopista Silao-San Miguel de Allende, que se va a hacer, la ampliación de 2 CERESOS: Pénjamo y San Miguel de Allende. La primera etapa del INFOSPE. El Bulevar Libertad que une a Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. En León el Bulevar Timoteo Lozano, en Irapuato el puente de la soledad. En Celaya, el Puerto seco intermodal del Bajío. Además de dos Prepas militarizadas, una en Dolores y otra en Acámbaro”.

Pidió a los Alcaldes presentes que se pusieran de pie, y pidió un aplauso para ellos al reconocer su labor. De manera especial, en la recta final del evento, el Gobernador comenzó a evocar logros que Guanajuato tiene hoy y que hace 30 años no tenía.

“El Guanajuato de hoy no se puede explicar sin el Guanajuato de ayer (...) no es un logro de una administración, es un logro de los guanajuatenses de los últimos 30 años, este gran esfuerzo no es de esta administración es una historia de fuerza de apoyo entre generaciones que comenzó en 1991, y que sigue vigente en el 2023, en ese tiempo éramos un estado atrasado que no teníamos muchas oportunidades, éramos de los estados más pobres, éramos el último lugar en educación superior, éramos el estado más burro de México, había pocas opciones para estudiar la universidades y menos públicas, no había inversiones”.

Rodriguez Vallejo, con el teleprompter de apoyo al fondo y con el micrófono en mano resaltó los logros en tiempos del PAN al frente del gobierno estatal, e invitó a pasar a sus antecesores al escenario.

“Hoy ya no somos de los estados más pobres, hoy somos la sexta economía del país, hace tres décadas exportamos productos con valor de 3 millones de dólares, ahora exportamos 30 mil millones de dólares al año, hace 30 años no existíamos en la industria automotríz, hoy tenemos el clúster automotriz más dinámico de América Latina”. Sin mencionar al Partido Acción Nacional, destacó la continuidad que ha permitido la transformación de la entidad.

“Por eso quiero decirles que la gran evolución y la historia de éxito de Guanajuato ha sido posible gracias a la continuidad y a las acciones y a las políticas públicas gracias a la visión de futuro y al trabajo en conjunto de sociedad y gobierno”.

Los exgobernadores panistas subieron al escenario, Juan Manuel Oliva Ramírez, Vicente Fox Quesada, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez y Héctor López Santillana. Al cierre del evento, a las 8:00 de la noche, el Gobernador lanzó un grito emotivo y agradeció a los presentes. “¡Somos el estado que detonó la Independencia Nacional; que impulsó la democracia y que construye un futuro mejor para todos! ¡La Grandeza es nuestro origen y la Grandeza es nuestro destino!”.

