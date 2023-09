Zoé Robledo llama a legisladores a defender Presupuesto de Egresos 2024 para consolidar operación de IMSS Bienestar

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó a legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a defender el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y el Ramo 47 para consolidar la operación de IMSS Bienestar como una institución médica con su propia red de hospitales y nómina federalizada de trabajadores.

Durante una reunión de trabajo con los grupos parlamentarios, planteó la necesidad de trabajar una agenda legislativa de los temas de salud que incluya la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.

Expuso que no existía en el país un modelo de atención médica preventiva; México es la única nación que replantea su modelo de salud tras la pandemia

“No es para que dejen de recibir participaciones federales los nueve estados no federalizados, es para que los recursos de la Federación para el pago de la nómina, ya pueda ir a la nómina de IMSS Bienestar, una nómina única y todos los trabajadores de salud tengan las mismas condiciones de trabajo y prestaciones”, expuso.

¿Qué es IMSS Bienestar?

Zoé Robledo subrayó que IMSS Bienestar es una institución prestadora de servicios públicos y gratuitos, radicada en el ramo 47 de Órganos Públicos Descentralizados (OPD) y no es sectorizada de la Secretaría de Salud, que hoy opera gracias a las recientes reformas recientes a la Ley General de Salud.

“Esto es lo que le va a dar a IMSS Bienestar la posibilidad de durar 80 años o los que sean necesarios. Si no hubiéramos hecho esto, estaría siendo una versión quizá mejorada del propio Seguro Popular, porque haber creado un Órgano Público Descentralizado por decreto, haber hecho el programa estratégico y lo más importante, el modelo de atención”, señaló.

El énfasis en el carácter preventivo del IMSS Bienestar

Expuso que no existía en el país una estrategia de atención con carácter preventivo, motivo por el cual surgió el Modelo de Atención para la Salud Bienestar, que se basa en cinco aspectos: promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos; rubros que ya operan en Centros de Salud, Unidades de Medicina Familiar y hospitales.

Zoé Robledo recordó que IMSS Bienestar es la mejor apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y México es el único país que replantea su modelo de atención médica después de la pandemia, no sólo en la lógica financiera, sino operativa.

“Este proyecto va a poder convertirse en una de las más importantes transformaciones del movimiento, del movimiento en su conjunto que pretende ser de largo plazo, de largo aliento, porque como dijeron muy bien en el Zócalo, la transformación no se va, no se va y no se va”, dijo.

