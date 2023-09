Zoé Robledo: "El IMSS tiene cubiertas las pensiones de los trabajadores por 15 años más"

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo afirmó que cuentan con suficiencia financiera para cubrir durante 15 años las pensiones de los derechohabientes. El titular de la dependencia indicó que, con el trabajo realizado en el IMSS, han logrado incrementar en 8 años la garantía de la prestación económica.

“Si por cerca de 15 años, le hemos sumado cerca de 8 años más, es decir, estamos con 15 años de suficiencia financiera para las pensiones. Las reservas del IMSS se han incrementado de manera muy importante porque queremos legarle muchos años más a esa gran institución. Había antes una suficiencia de cerca de 7 años, ahora tenemos 15 años de suficiencia y seguramente cuando acabe la administración del presidente van a ser más”, comentó.

Acompañado del coordinador de Morena, Ignacio Mier, apuntó que acudió a la reunión para dar cuenta a los diputados de Morena, de los avances y la construcción y el rescate del sistema de atención médica en México.

Respectó a las palabras del presidente López Obrador que para marzo iniciaría el IMSS Bienestar, Zoé Robledo aclaró que en esa fecha entrarían en una nueva fase, pero precisó que iniciaron a implementarlo desde septiembre del 2021 y en la actualidad han otorgado 8 mil atenciones médicas y continúan con la transferencia de inmuebles y personal.

"No, no, no es que inicie en marzo sino que hay una etapa que se concluye, que está desde septiembre del 2021, que no empezamos a hacer cargo, con inversiones en infraestructura, inversiones en equipamiento y contratación de médicos especialistas. No significa que hasta marzo, no. Estamos iniciando y es una transferencia que lleva su tiempo para transferir los inmuebles, para seguir con las basificaciones, llevamos 8 mil personas de atención médica exclusivamente que atienden algún hospital o centro de salud que ya han sido basificadas y que llevaban en muchos casos más de 10 años con contratos eventuales, es un proceso complejo", explicó.

Zoé Robledo habló sobre los avances del programa IMSS Bienestar

FOTO: Jorge Almaquio García

Aclaró a los diputados que, una cosa es el IMSS, que mantiene su operación de manera independiente, y otra el IMSS Bienestar, que antes era el seguro popular, y aclaró que no hay riesgo para el servicio del Seguro Social.

“Es que son justo cosas diferentes completamente. El seguro social con sus 500 mil trabajadores en el apartado A, sus 250 hospitales y 25 unidades médicas de alta especialidad atiende a los derechohabientes del IMSS, y nada más. El IMSS Bienestar son los hospitales que, antes operaban con los gobiernos de los estados que ahora se están transfiriendo para una institución cuyos trabajadores están en el apartado B, exclusivamente para la atención de personas sin seguridad social, son cosas distintas.

También habló del modelo danés, y señaló que se entiende como un modelo institucional y no como resultado de atención médica, aclarando que también hay diferencias entre mexicanos y daneses en número y forma.

“El consumo de refrescos en Dinamarca es mucho más bajo que el que tenemos en el país y, por lo tanto, las enfermedades renales y crónico degenerativas. El modelo está diseñado a partir de esto, respecto a un sistema público, descentralizados, tendiente a la universalidad y sobre todo preventivo. El seguro popular financiaba enfermedades, no el cuidado y la promoción de las personas, ese es el diseño danés y estamos ahora llevándolo a estos 707 hospitales y 13 mil centros de salud en 23 estados, que es con lo que vamos a empezar ya la operación plena del IMSS Bienestar”, finalizó.

Diputados de Morena cierran filas en torno a Zoé Robledo por la salud universal

El grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados garantizó recursos para fortalecer en el 2024, el sistema de salud y refrendaron su compromiso para posibilitar que su universalidad y gratuidad para los mexicanos.

En una reunión que sostuvieron con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el coordinador de la bancada guinda, Ignacio Mier, señaló que, en el 2024, uno de los principales retos y compromisos que tiene el gobierno de México, es entregar un sistema de salud que garantice este derecho consagrado en la Constitución a las y los mexicanos, manifestó Ignacio Mier.

A nombre de todos los legisladores, Mier Velazco, expresó que con esta reunión se obtienen elementos para continuar con la defensa de un sistema de salud fortalecido tras la recuperación que logró el gobierno federal. Apuntó que los objetivos clave son “garantizar la universalidad, la gratuidad, y la descentralización de los servicios de salud”, así como avanzar en los pendientes, como en la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, “para que no quede su instrumentación sólo en el convenio, sino que quede establecido en la ley”.

Abundó en que la construcción de un nuevo sistema de salud ha sido una ardua tarea, pues fueron al menos 25 años en el que los gobiernos en turno, debilitaron al sistema, especialmente al IMSS, y ante esta gran labor, agradeció la sensibilidad y la habilidad política que ha demostrado el director general del IMSS.

Zoé Robledo, expuso que la construcción del nuevo sistema de salud seguirá enfocada en mantener un órgano descentralizado, y anclado en 5 ejes: prevención de la salud, prevención de enfermedades, tratamientos de amplia gama, rehabilitación y cuidados paliativos; mismos que cubren toda la gama de servicios médicos.

Aprovechó para llamar a los legisladores a la defensa del presupuesto del ramo 47, el cual está vinculado al que se le otorgaría al IMSS Bienestar, y no caer en el engaño de que una reducción en el ramo 12 afectarían los servicios de salud.

“Lo que quiere la oposición, es que regrese el modelo de seguro popular, que no era una entidad médica, sino un modelo de financiamiento, que limitaba la atención de muchas enfermedades y con una clara tendencia a la privatización del sistema público de salud”, comentó.

Con información de Jorge Almaquio García y Elia Castillo.