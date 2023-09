El IMSS Bienestar estará listo en marzo y "será un ejemplo a nivel mundial": AMLO

El presidente López Obrador aplazó para marzo del 2024 su compromiso de tener listo y en marcha el sistema IMSS Bienestar, el cual dijo será un servicio de primera y mejor que el de países primermundistas como Dinamarca. Y es que el mandatario federal había prometido que quedaría listo en diciembre próximo.

“Será un ejemplo mundial”

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, previo al reporte quincenal de salud, el tabasqueño enfatizó que el sistema IMSS-Bienestar garantizará el derecho al servicio de salud de las millones de personas en México sin seguridad social, pues contará con un funcionamiento pleno de 10 mil centros de salud y unidades médicas, así como 700 hospitales.

“Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y vean que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca porque el de Dinamarca atiende a menos población porque tiene menos habitantes. Por eso, el nuestro va a ser mejor que el Dinamarca y va a ser un ejemplo mundial, porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud”, dijo.

Más de 13 mil centros de salud están contemplados en el rescate del sistema de salud en México

El rescate al sistema de salud en México

López Obrador también aseguró que avanza el rescate ante la privatización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalando que será una de las tareas que cumplirá antes de terminar su sexenio. “Es un compromiso, que quede funcionando bien el ISSSTE, que vuelva a hacer público. Aquí no aplica nacionalizar, que vuelva a ser público lo público, porque lo habían subrogado en fracciones”, dijo.

Explicó que todos están ayudando en esta tarea, desde los trabajadores y el sindicato, hasta las instituciones como la Secretaría de Seguridad.

“Es una tarea tan importante que le pedía a Rosa Icela Rodríguez que nos ayudara en la coordinación y es un equipo multidisciplinario”

Zoé Robledo: El IMSS-Bienestar entra en su segunda etapa

El IMSS-Bienestar concluyó su primera etapa de diagnóstico y transferencia de recursos de los estados a la federación, y ahora entró a una nueva etapa de implementación y operación central, informó este martes el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Durante el reporte quincenal de salud del gobierno federal, expuso frente al presidente López Obrador que ya terminaron todos los procesos administrativos y legales en los 23 de los 32 estados del país que han firmado con el IMSS-Bienestar.

“Hoy podemos anunciar que ese proceso, en su primera etapa ha concluido, que el IMSS-Bienestar tiene sólidas bases jurídicas como una nueva institución del Estado mexicano para atender a la población sin seguro social de manera gratuita, con calidad y con los mismos estándares en cualquier parte del país, independientemente de qué estado se trata.

La nueva etapa del IMSS-Bienestar estará enfocada en la implementación y la operación central para implementar todo el nuevo modelo federal en 707 hospitales, 427 más de los que opera el Seguro Social. También 13 mil 966 centros de salud y unidades médicas.

“Es una etapa que ha empezado ya y que va a continuar, como lo dicho el señor presidente, con la meta de llegar a marzo con ya la operación plena y la implementación del modelo de atención”

Zoé Robledo informó que 23 entidades ya firmaron el convenio para ingresar al programa IMSS Bienestar

El IMSS Bienestar está presente en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, la Ciudad de México, Baja California, Chiapas Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y el Estado de México.

La red de atención médica del IMSS-Bienestar contará con 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud, es decir, centros de salud para la atención primaria. “Sólo para darles una idea: el IMSS, el Seguro Social, para la atención a sus derechohabientes, cuenta con 280 hospitales; el IMSS-Bienestar en estos 23 estados contará con estos 707 hospitales, que son desde hospitales básicos, comunitarios integrales, hasta hospitales de alta especialidad, hospitales generales, hospitales civiles”, destacó Robledo Aburto.

También dijo que sólo en los 23 estados que han firmado con el IMSS-Bienestar basificarán al personal de atención médica que no tiene base de otra institución y labora en centros de atención médica, en hospitales o centros de salud.

“Ahí es en dónde atenderemos a estos 53.2 millones de mexicanas y mexicanos, es el 80 por ciento de la población que no cuenta con seguridad social y lo haremos de manera gratuita, preventiva, con calidad y de manera uniforme, con el mismo modelo de atención a la salud para el bienestar”, finalizó.

