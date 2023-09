AMLO: Chiapas no está controlado por el crimen organizado, el video viral del fin de semana es solo propaganda

Al acusar a la “derecha” por generar polémica para afectar a su gobierno y el avance de la transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se desplegó la Guardia Nacional de Comalapa hacia Motozintla en Chiapas ante la presencia y enfrentamientos de grupos de la delincuencia organizada.

Enfatizó que se está atendiendo la situación de violencia en la región, además de que no es un fenómeno generalizado.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que estos grupos criminales cortaron el suministro de luz e impiden el paso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se les dará protección para restablecer el servicio.

Afirmó que esa zona la ha recorrido en 10 ocasiones y es donde más se aplican más los programas de bienestar. Acusó que los conservadores en “nado sincronizado”, difundieron la noticia.

Este fin de semana, se difundió un video en redes sociales de que en la carretera Panamericana, en La Trinitaria y el municipio de Frontera Comalapa, habitantes aplaudieron el paso de un grupo armado vinculado con el Cártel de Sinaloa.

A pregunta expresa, López Obrador manifestó que es una noticia que “sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores”.

Explicó que hay grupos de delincuencia organizada “que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica para tener el control de ese territorio y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda”

El titular del Ejecutivo Federal dijo que por ese motivo se difundió un video en donde van entrando 20 camionetas en donde habitantes los reciben, lo que parecieran ser bases de apoyo generadas por miedo o amenazas.

“Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, está la Guardia Nacional”, recalcó.

Es donde se aplican los programas de bienestar, destacó el mandatario, por eso les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando.



Diversos convoyes del Cártel de Sinaloa pasan frente a pobladores de Comalapa. Foto. Captura de video

Sale anuncio del INE en la Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con el ordenamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de poner una cortinilla antes de iniciar sus conferencias matutinas, incluso Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló sonriendo “ya la leímos señor presidente, buenos días”.

A las 7:02 horas, se escuchó en el salón Tesorería de Palacio Nacional:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter Institucional y fines Informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la

equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Además se incluyó la Posdata que pidió el presidente López Obrador.

“PD: Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar

los intereses que defiendes”.