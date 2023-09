AMLO: padres de normalistas rechazaron informe sobre caso Ayotzinapa: "Yo no voy a mentir"

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no quieren ocultar ninguna información sobre el caso Ayotzinapa; sin embargo, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los abogados, insisten en que el Ejército no está cooperando con la investigación del caso.

Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer estos casos", aseguró.

Agregó que este martes se entregará el informe, ya que ellos no lo quisieron recibir ayer e incluso le entregaron un escrito pidiéndole información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado.

"Pedí al Secretario de la Defensa un informe detallado, que me entregó y ellos no quisieron ese informe ayer. El abogado salió ayer a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada 'Verdad Histórica', creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad" aseguró.

Aceptó diferencias con el abogado de los padres de los normalistas. Foto: Cuartoscuro

La información del caso Ayotzinapa se publicará en página del Gobierno

Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes publicarán en la página de internet del Gobierno Federal el último informe elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la nueva relatoría sobre el caso, junto con las grabaciones y mensajes interceptados por Estados Unidos y otros documentos.

En la conferencia matutina, el presidente leyó una carta que presentó este 25 de septiembre a los padres de los normalistas desaparecidos.

Dijo que además de esa carta, se entregará el informe de la Secretaría de la Defensa con los documentos que los padres de los normalistas aseguran que no se han querido entregar, así como todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno de Estados Unidos y una relatoría del trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial se subirán hoy a la página del Gobierno de México.

"Todo esto lo vamos a subir, porque me llamó la atención también porqué no lo recibieron, a mí me interesa que las madres, los padres, conozcan todos los documentos, porque no le tengo mucha confianza a los intermediarios, con todo respeto", apuntó.

"Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto".

El presidente indicó que se está haciendo una investigación a fondo, en la que se ha avanzando.

"Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer, lo que se llamó 'pacto de silencio'. Entonces, todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante", afirmó.

El mandatario señaló que el público podrá leer la "Verdad histórica" y compararla con la relatoría que entregaron ayer.

"Lo que no queremos es ocultar ninguna información, porque sino se cae en la manipulación".

¿Qué dice la carta de AMLO dirigida a los padres de los 43 normalistas?

De conformidad con la reunión que sostuvimos con ustedes madres y padres de familia, de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa con la presencia de sus abogados y asesores y en respuesta a su solicitud del día 20 de septiembre, les comunico lo siguiente:

1. Hoy se les entregará un informe que pedí al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional sobre los documentos que ustedes están solicitando, han dicho informe se explica cuántas fojas y expediente expedientes han sido entregados. Asimismo se reitera el compromiso de continuar la búsqueda de otros escritos para no dejar ninguna duda sobre el manejo transparente y el recto proceder de esta institución del Estado mexicano, pero les estoy anexando el informe del secretario de la Defensa, que va a estar ya disponible en la página del gobierno abierto a todos.

Hoy también se les entregará todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculados directa o indirectamente en el caso de los jóvenes desaparecidos en el caso Ayotzinapa. Considero en especial interés en que ustedes conozcan la primera versión o relatoría que hemos elaborado de manera conjunta en el gobierno que represento para ir formulando una idea que complementada y sustentada compruebas, nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió la noche del día 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, por supuesto, dicha versión se aleja de la llamada verdad histórica. Reitero el compromiso de seguir conduciendo los trabajos de investigación hasta encontrar a los jóvenes desaparecidos, para lo cual seguiremos trabajando en coordinación con la fiscalía especial y la Fiscalía General de la República.

Por último les manifiesto que mantengo convicciones y principios, qué es lo que estimo lo más importante en mi vida y que nunca jamás traicionaré la confianza de ustedes y del pueblo de México.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez.