Riña en UVM Coyoacán: ¿qué se sabe del desalojo de estudiantes al sur de CDMX?

Una riña entre alumnos de la Universidad del Valle de México (UVM) provocó el desalojo de la comunidad estudiantil del plantel ubicado en la calzada de Tlalpan, alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Sobre los hechos, ocurridos la tarde del pasado jueves 21 de septiembre, han salido a la luz nuevos detalles, tras conocer el testimonio de uno de los involucrados en la trifulca que dejó al menos cuatro personas lesionadas; sin embargo, hasta hace unas horas se desconocía cómo sucedieron los hechos por los que se reportó una intensa movilización policíaca.

Desalojaron las instalaciones por presencia de personas armadas

En un primer momento, se reportó que los alumnos del campus fueron desalojados, presuntamente, por la presencia de personas armadas. Debido a la gravedad de los reportes, hasta el lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil. De acuerdo con las denuncias de la propia comunidad, las autoridades escolares incluso enviaron a los estudiantes a sus casas, mientras comenzaba a circular el rumor de una riña que derivó en un conflicto armado.

En la riña se involucraron personas armadas

Horas después del incidente, la propia institución confirmó que la movilización al interior de sus instalaciones en Coyoacán se debió a una riña entre alumnos, hecho por el que determinaron evacuar el campus en su totalidad "de forma ordenada y sin incidentes"; además, aclaró que tanto la comunidad estudiantil como el personal "se encuentran bien".

Poco antes de las 23:30 horas, la UVM emitió un comunicado en el que reiteró la integridad de estudiantes, profesores y comunidad

en general y, "a fin de evitar especulaciones y rumores", explicó que en la gresca también se vieron involucradas personas ajenas al plantel, "algunas de las cuales ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Campus, diciendo ser escoltas y portando armas". Fue entonces que el personal de seguridad de la institución intervino, "activó la alerta de ayuda" y se solicitó el apoyo de la SSC.

Fiscalía confirma cuatro personas lesionadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó, tras arribar a la zona, loe elementos policiacos fueron informados sobre la riña por parte del Coordinador Académico de la UVM, Alejandro Cuenca. Mediante una breve tarjeta informativa, la corporación explicó que los policías también se entrevistaron con personal de seguridad de la universidad, quienes informaron que se suscitó una pelea entre padres de familia; sin embargo, los mismos guardias desalojaron a una de las partes involucradas, lo que originó el descontento de los afectados.

Una hora antes del pronunciamiento de la UVM, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió un comunicado en en que detalló que en la reyerta resultaron lesionados cuatro estudiantes de nivel bachillerato que "posiblemente" fueron agredidos por otros de nivel licenciatura. Tras los hechos, informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas.

Estudiante involucrado en la riña rompe el silencio

Un día después de lo ocurrido, a través de una serie de videos para “desmanchar su nombre”, uno de los estudiantes involucrados, identificado en Instagram como @dany_charalito, explicó que la riña comenzó porque abordó a una de sus compañera, aunque había sido advertido de no hablarle por la hermana del exnovio de la estudiante.

“Era novia de este chico que me agredió, su hermana de este chico empezó a reclamarme que no le hablara a la chica, después empezó a difamarme, a empezar a decir a todo el plantel cosas que no eran ciertas”, relató el joven en uno de los videos. El estudiante mencionó que su primo y un amigo, llamado Iván, también estuvieron involucrados después de que él fuera golpeado por seis alumnos, incluso cuando el personal de seguridad de la escuela estaba presente y lo iba a acompañar a la salida. El estudiante afirmó que decidió no responder a la agresión ya que su agresor era más joven y estaba en preparatoria.

Más tarde, su primo y su amigo se encontraron con los seis alumnos agresores en la biblioteca, donde los amenazaron y tomaron fotos y videos. El padre de Iván subió a la biblioteca para sacar a su hijo y, en ese momento, un joven con gorra, a quien el autor del video acusó de ser su agresor, hizo gestos obscenos al padre. El sujeto con gorra hizo una llamada en la que mencionó que su familia estaba involucrada en el narcotráfico y que traería a personas armadas para atacarlos.

Más tarde, personas armadas ajenas a la escuela ingresaron buscando a los estudiantes involucrados. El personal de la escuela activó un protocolo de seguridad y sacó al estudiante agredido, a su primo, a su amigo y al padre por una puerta trasera de la escuela. En su testimonio, el joven enfatizó que la pelea comenzó debido a su conversación con una compañera que había sido novia del joven con gorra, y a pesar de que le habían advertido que dejara de hablar con ella.

