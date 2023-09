Alumno implicado en pleito en la UVM Coyoacán rompe el silencio y muestra nuevas imágenes

El joven estudiante que estuvo involucrado en la riña dentro de las instalaciones de la UVM Coyoacán, rompió el silencio sobre lo que desató la gresca que se hizo viral en las redes sociales tras compartirse el video del altercado que derivó que los alumnos del plantel fueran desalojados.

A través de un video del estudiante identificado en Instagram con el usuario @dany_charalito, el alumno confirmó que el altercado se originó por haber hablado a una de sus compañeras, luego de que fue advertido por la hermana del exnovio de la estudiante, que le dejara de hablar. El propósito del video fue para “desmanchar su nombre”, indicó el joven.

Presuntos hombres armados ingresaron a la UVM Coyoacán. Foto: Twitter

Confirman causa del pleito en la UVM Coyoacán

“Era novia de este chico que me agredió, su hermana de este chico empezó a reclamarme que no le hablara a la chica, después empezó a difamarme, a empezar a decir a todo el plantel cosas que no eran ciertas”, relató el joven estudiante en su cuenta de Instagram.

Indicó que su primo al que llamó Christopher y uno de sus amigos llamado Iván estuvieron involucrados luego de que el joven fue golpeado por seis alumnos del plantel, dijo, sin importar que el personal de seguridad de la escuela estuviera presente, ya que lo iba a escoltar a la salida, planteó, pero en ese momento fue atacado, aseguró.

Agregó que no quiso responder al ataque ya que su agresor es más joven que él puesto que cursa el nivel de preparatoria. Pasaron algunas horas y mientras el joven estaba con las autoridades del plantel, su amigo y su primo subieron a la biblioteca para esperar su salida, pero ahí se encontraron a los seis alumnos que golpearon a su amigo.

En ese momento los alumnos de prepa tomaron fotos y videos al primo y amigo del agredido mientras los amenazaron con llevar a personas armadas dentro de la escuela. El padre de su amigo Iván subió donde estaba su hijo para sacarlo de ahí. En ese instante un joven de gorra a quien el autor del video acusó de ser su agresor, hizo una seña obscena al padre de su amigo.

Acusaron que el agresor llevó a hombres armados

Posteriormente el joven con gorra hizo una llamada en su celular donde dijo que su familia se dedicaba al narcomenudeo y que iba a llamar a gente armada para atacarlos. Tiempo después ingresó a la escuela gente externa armada para buscarlos y agredirlos. Dijo que las autoridades de la escuela apenas lograron contener a los supuestos hombres armados.

Señaló que el personal del plantel activaron un protocolo de seguridad y sacaron al agredido, así como a su primo, a su amigo y a su papá por una puerta trasera de la escuela. Enfatizó que el pleito comenzó por hablar con una compañera que había sido novia del joven de gorra. Y pese a que fue advertido para que dejara de hablar con ella, el autor del video dijo que lo haría si es que la misma chica lo pedía.

Aseguró que la joven lo buscaba y pedía que se vieran, conversación a la que sacó captura de pantalla y mostró en su video. Tras el video compartido del pleito en la UVM Coyoacán, la Fiscalía capitalina se hizo cargo del caso donde hubo 4 personas heridas, donde trascendió que hubo escoltas dentro del plantel quienes amenazaron con armas de fuego a los estudiantes.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: desalojan instalaciones de la UVM Coyoacán por presunta presencia de personas armadas