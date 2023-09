FOTOS: Jaime Maussan y su alien ya tienen su piñata en Tamaulipas

Oficialmente "los marcianos llegaron ya", pero no sólo lo hicieron bailando cha cha cha, sino en forma de piñata ya que una vez más la llamada "Piñatería Ramírez" hizo de las suyas y sacó un nuevo modelo a la venta. Se trata de un diseño del polémico comunicador Jaime Maussan junto con sus "extraterrestres", una novedosa idea que se presentó días después de que el famosos ufólogo mexicano expuso ante la Cámara de Diputados los restos de dos supuestos "seres no humanos", mismos que presuntamente tendrían una antigüedad de hasta de más de 1, 000 años.

A través de sus redes sociales, la "Piñatería Ramírez" ubicada en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, informó de su nuevo producto y calificó a Jaime Maussan como un "cliente distinguido". Incluso, la tienda le escribió un mensaje para que "perdonara" a la gente que no cree en los dichos del comunicador. Eso sí, lo que no faltaron fueron las reacciones de las y los usuarios de las plataformas digitales, quienes de inmediato aplaudieron la nueva piñata en el catálogo del establecimiento.

"Jaime Maussan yo si te creo... cliente distinguido desde hace mil años. Los marcianos llegaron a México, llegaron bailando cha cha cha. Pd. perdónalos, Jaime, no saben lo que hacen", escribió "Piñatería Ramírez".

Usuarios de redes sociales reaccionan a la piñata de Maussan. Foto: "Piñatería Ramírez".

Las piñatas más polémicas de la "Piñatería Ramírez"

La piñata de Jaime Maussan y sus extraterrestres no es el único modelo creado por la "Piñatería Ramírez" que se ha puesto en la conversación. Todo lo contrario, la tienda se ha distinguido por crear piñatas de los personajes, memes y acontecimiento más virales en la agenda. En este sentido, tienen modelos que van desde políticos como el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, pasando por personajes del medio como Wendy Guevara, ganadora de la Casa de los Famosos, y hasta de los cantantes del momento como Peso Pluma.

También hay piñatas de personajes del medio artístico como de Wendy Guevara. Foto: Piñatería Ramírez.

Pero, ¿en qué va la polémica de los "extraterrestres" presentados por Maussan?

Tras la audiencia presentada en Estados Unidos, el pasado 12 de septiembre se realizó un encuentro público sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en el Congreso de México. En este evento, el famoso Jaime Maussan no perdió la oportunidad de presentar los restos de dos presuntos "seres no humanos", que a su decir, cuentan con más de 1, 000 años de antigüedad. Sin embargo, el hecho además de generar sorpresa, provocó toda una serie de críticas y sobre todo, dudas.

La presentación de Jaime Maussan en la Cámara de Diputados causó toda una ola de críticas. Foto: Cuartoscuro.

Hasta el momento, diversos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvieron una reunión con el fin de desmentir a Jaime Maussan y deslindarse de su presunta participación en los estudios que presentó el comunicador ante la Cámara de Diputados. De hecho, el grupo de físicos, biólogos y filósofos de la máxima casa de estudios dijo que todo se trataba de pura "charlatanería" y criticó a los funcionarios por hacer asambleas de este tipo en lugar de trabajar en otras problemáticas del país tales como el cambio climático o la violencia.

