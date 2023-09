Claudia Sheinbaum felicita el trabajo de los senadores de Morena, PV y PT

La tarde de este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se reunió con senadores de Morena, Partido Verde, y Partido del Trabajo y Encuentro Social, en donde aprovechó para felicitar el trabajo de los legisladores de la Cámara Alta.

“Además de felicitarlos por su gran trabajo y del cual estamos muy orgullosos, recordé que seguimos trabajando en unidad para seguir fortaleciendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Vamos en unidad por la defensa de nuestro movimiento”, escribió la Dra. Sheinbaum en sus redes sociales.

Es importante mencionar que durante la conferencia de prensa, la ex jefa de Gobierno aseguró que habrá piso parejo en la selección de coordinadores para los Estados. “De mi parte y de todos los que formamos parte del partido (Morena) sea presidencia del Partido Nacional o su comité ejecutivo o los locales, no pueden participar apoyando a una u otra personas y yo no lo voy a hacer tampoco. Quien tiene que decidir es el pueblo de México”, aseguró.

Claudia Sheinbaum se reúne con senadores que forman parte de la Cuarta Transformación. Foto: @claudia_shein.

Claudia Sheinbaum asegura que hay unidad

’’Hay unidad en los principios, en las causas y en el proyecto de Transformación”, aseguró Claudia Sheinbaum, quien dijo que desde los 23 gobernadores y gobernadoras, hasta los senadores y senadoras hay unidad.

“Estamos unidos todos los dirigentes de este movimiento, me refiero a los 23 gobernadores y gobernadoras de nuestro movimiento, presidentas y presidentes municipales, regidores y regidoras; estamos unidos con los diputados y diputadas de todas las fracciones, con los senadores y senadoras. Somos una gran fuerza en el país, no solamente se manifiesta en estos puestos de elección popular, sino que además representa la gran mayoría del pueblo”.