Guerra de Chistes revela si han dado shows para el narco: "Entre menos sepas, más seguro estás"

Guerra de Chistes, comandado por Casasola, el Borrego Nava y Radamés, resulta uno de los más efectivos shows, de grandes venta, muchas risas, diversión y un gran pretexto para desconectarte del mundo, pasarla bien. Es por ello que han recorrido todo el país y otras naciones con sus bromas.

Estos shows, algunos públicos, donde puedes comprar boletos y asistir con tu familia, suelen ser privados también, únicamente para la gente que paga por tenerlos en sus fiestas o reuniones por varias horas. De éstas, numerosas fueron para miembros del crimen organizado, de acuerdo con sus recientes declaraciones.

Guerra de Chistes es comandado por Casasola, el Borrego Nava y Radamés. Crédito: Guerra de Chistes

¿Guerra de Chistes ha hecho show para narcos?

Fue durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado cuando aseguraron que muchas veces han actuado para gente que puede adivinarse que forman parte de un grupo delincuencial, pero jamás han preguntado de quién se trata, dónde o ante quiénes están.

"Sí (hemos dado show para narcos) porque en la oficina ninguna pregunta es sobre de dónde viene el dinero; ellos te hablan te contrata y vas. Ya cuando llegas y ves quién te recoge, cómo llegan y la chingada...", fueron las palabras de Juan Carlos Casasola.

Por el caso contrario, Radamés aseguró que desde el día en que tomó el control de la oficina, una de sus preguntas es si los que contratan son buenos o son malos, pero no lo hace para evitar el espectáculo, sino para saber qué clase de espectáculo presenterán, pues ellos no tienen problemas con llevar sus chistes a cualquier persona.

"Si nos dicen que son los jefes de acá, los jefes de allá, no tenemos ninguna bronca. Lo saben, nosotros nos dedicamos a hacer reír a la gente, no nos metemos con nadie, nos llevamos bien, son respetuosos, no se meten contigo", aseguró frente a las cámaras de YouTube.

El grupo ha dado show frente a gente armada que les pidieron contar chistes del América. Crédito: Guerra de Chistes

"Entre menos sepas, más seguro estás"

Entre algunas pistas que les han dado a entender quién los contrató, hay detalles como estar cambiando de automóvil a cada rato, que usen radios para comunicarse, que les pidan apagar sus teléfonos, bajar la cabeza para no ver dónde van, entre otras cosas, mismas que obedecen sin hacer preguntas.