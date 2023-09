Integrantes de la escudería mexicana Panteras Racing, ganan primer y dos segundos lugares en ARAMCO F1 in Schools Singapore 2023 World Finals

De un total de 68 equipos de 40 países, la escudería Panteras racing F1, equipo representativo de México obtuvo el primer lugar en sustentabilidad, premio por parte de Aramco y Fórmula 1 para la Escudería Panteras Raicing en la modalidad de gestión, y dos segundos lugares: en Marketing & Sponsorship, premio por parte de la escudería de Fórmula 1 Haas Racing, Gestión por Bernardo Rojas; y segundo premio en Enterprise Portfolio, por parte de Qatar Airways, para Mateo Quirós.

Los miembros de la escudería Panteras Racing, son jóvenes mexicanos de entre 17 y 19 an~os de edad Créditos: Especial

Los miembros de la escudería Panteras Racing, son jóvenes mexicanos de entre 17 y 19 an~os de edad, motivados por impulsar el emprendimiento, la ciencia y tecnología, quienes recrearon una escudería de Fórmula 1 a nivel estudiantil, el equipo está integrado por:

? Pedro de Jesús Alonso Andrade, alumno de Ingeniería industrial de la Universidad Panamericana.

? Carlos Javier de la Paz Luna, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Panamericana.

? Mateo Quirós Asprón, estudiante de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Panamericana.

? Mateo Nava Baños, alumno de Ingeniería de Negocios, del ITAM, alumni de Prepa UP.

? Bernardo Rojas Delgadillo, administración de empresas y finanzas, del ITAM, alumni de Prepa UP.

? Mentores: Santiago García (de Ingeniera Mecánica de la Universidad Panamericana) y Jorge Ochoa (Ingeniero en innovación y diseño del área de innovación de Prepa UP).

La escudería Panteras Racing, equipo que compitió y representó a México en ARAMCO F1 in Schools Singapore 2023 World Finals Créditos: Especial

La escudería Panteras Racing, equipo que compitió y representó a México en ARAMCO F1 in Schools Singapore 2023 World Finals, la final mundial del desafío STEM F1 in Schools, desde septiembre de 2022 ha estado involucrada en el proyecto. Dicho evento se está llevando a cabo en el Resorts World Sentosa Singapur del 7 al 20 de septiembre de 2023, un evento que reunió a 68 escuderías de 40 países, quienes buscan obtener el campeonato de F1 in Schools, la iniciativa oficial de educación de la Fórmula 1.

Panteras Racing construyó un coche de aproximadamente 20 cm, el cual es impulsado por un tanque de aire comprimido. Esta hecho de espuma de poliuretano, manufacturado con una cortadora cnc y complementado con piezas hechas por una impresora 3D. Compitió en el desafío STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), en una pista recta de 20 metros, el coche alcanza los 120 km/h.

Desde Singapur, Bernardo Rojas, vocero e integrante de la escudería señaló: “Origen no es destino, carácter es destino. No es nuestra frase, aunque es sobre la que basamos nuestra trayectoria. Participar nos permitió ampliar nuestra perspectiva sobre lo que somos capaces de lograr si trabajamos en equipo por un mismo objetivo, sin duda lo que va a trascender serán las habilidades adquiridas; con ansias esperamos poder sumar en nuevos proyectos. Al gestionar el área de marketing y patrocinios me llevo experiencias en ventas, relaciones públicas, manejo de proyectos, levantamiento de capital y más”

Por su parte, Mateo Quirós manifestó: “Haber participado en f1 in schools me ha enseñado acerca de negocios, ingeniería, manejo de proyectos y liderazgo desde un punto de vista práctico. Hemos hecho cosas en ingeniería y ventas que la mayoría de la gente no hace hasta estar en la universidad o incluso hasta estar trabajando en la industria. Participar en esta competencia ha sido una experiencia única similar a trabajar en una startup de tecnología”.

F1 in Schools es una franquicia social comprometida con la creación de una experiencia educativa divertida y retadora basada en el atractivo mundo de la Fórmula 1. Estudiantes de todos los rincones del mundo pueden sumergirse en el mundo de la F1 y aprender sobre ingeniería, manufactura, matemáticas y emprendimiento de manera práctica y colaborativa.

La Universidad Panamericana, consiente del talento de los jóvenes mexicanos, impulsa día a día emprendimientos que permitan formar futuros profesionales en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología y que sus innovaciones tengan un impacto social.

