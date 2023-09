Luisa María Alcalde: "El Quinto Informe de AMLO es el espíritu del humanismo mexicano"

Entre gritos de apoyo y rechazo de los legisladores, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde señaló que el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador resume el espíritu del "humanismo mexicano" y del proyecto de la Cuarta Transformación.

En la ceremonia de entrega del Quinto Informe de Gobierno, Luisa Alcalde afirmó que las políticas impulsadas por el presidente López Obrador han logrado importantes cambios en la vida de las personas y de México.

"Este documento suma los anhelos, las acciones, los resultados, es el espíritu del humanismo mexicano del proyecto de país que estamos impulsando para transformar, que ha logrado sacar de la pobreza a cinco millones de mexicanas y mexicanos, que ha permitido a reducir la desigualdad en México", aseguró.

Las familias, principales beneficiados

Luisa Alcalde dijo que el proyecto de la 4T permite que 30 millones de familias tengan más recursos gracias a los Programas de Bienestar que ya son un derecho establecido en la Constitución.

Anunció que el presidente López Obrador decidió no ejercer su derecho de iniciativa preferente y privilegiar el debate de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.

"Les informo que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad que le confiere el artículo 71 de la Constitución, y no va a presentar una 'iniciativa preferente', consideramos que este ejercicio de rendición de cuentas es un ejercicio de republicano democrático, por supuesto que aquí frente al Congreso de la Unión, pero también frente al pueblo de México", indicó.

Cerramos filas con el presidente López Obrador y la 4T: PVEM y PT en el Congreso

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños-Cacho dijo que su instituto seguirá respaldando la Cuarta Transformación y llamó a la unidad para defender el proyecto.

"Muchos son los logros que se podrían presumir, por eso hoy en el Partido Verde cerramos filas con nuestro movimiento y con el proyecto de nación de encabeza el presidente López Obrador y los convocamos a mantenernos unidos para enfrentar con valentía, con todos nuestros talentos y amor por México los retos que están por venir", señaló durante el posicionamiento del partido sobre el 5° Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López.

Raúl Bolaños-Cacho convocó a los partidos de oposición a trabajar por el país y hacer a un lado los intereses que impiden avanzar hacia el bienestar de las personas.

"Es tiempo de hablar de bien de México, pues no estamos en pie de guerra, no se trata de venganzas ni de revanchas, llegó la hora de tratarnos como hermanos y no como enemigos, somos ustedes y nosotros, todos somos México, y para transformar a México primero tenemos que transformar nuestro pensamiento y estar abiertos a la pluralidad de ideas, esta es una materia en la que aún se queda mucho por hacer y por la cual no podemos claudicar, es el momento de construir un país de avanzada y colocar a México al centro de cualquier agenda, anteponer la unidad nacional a cualquier interés personal, es el tiempo de México", pidió.

Por su parte, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos criticó al PRD por su postura de supuesta izquierda, pero ayudando a la derecha.

"A esos que hablan del prietito en el arroz, debería darles vergüenza representar el eslabón perdido de la izquierda mexicana, utilizar esta tribuna, la casa del pueblo, para ensalzar a la derecha, que triste y penoso papel de lamebotas", señaló.

Geovanna Bañuelos dijo que inicia el último año de la primera etapa de la Cuarta Transformación de México que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy arranca el último año del sexenio más progresista del México moderno, hoy arranca la parte final de la primera etapa de la Cuarta Transformación. Sí, porque aunque le duela a esta oposición trasnochada, vendrán en el 2024 y en los sexenios siguientes muchas etapas más de este gran movimiento que está cambiando el rostro de México", indicó.

