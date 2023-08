Aseguran que libros de texto irán a la SCJN

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, interpuso un recurso de inconstitucional por el caso de los libros de texto gratuitos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo dio a conocer el encargado del despacho de las oficinas de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez Martínez.



“Entendemos que esto es verdad porque la gobernadora de Chihuahua nos pasó el documento donde ella interpone un recurso inconstitucional y fue recibido por la Suprema Corte. Esto lo vimos a través de un documento que sacó la máxima autoridad jurisdiccional”, afirmó.



En entrevista con El Heraldo de México, Sánchez Martínez, sostuvo que ese proceso no interviene en el proceso del amparo que ellos llevan desde hace más de dos meses.

La SEP aseguró que la información de los planes y programas es confidencial y clasificada

Existen algunas inconsistencias

“Reconocemos que otras autoridades están revisando el caso y que también están emitiendo una opinión de lo que está pasando y lo que hizo la gobernadora ayuda a plantear soluciones; todo lo que se pueda agregar para el beneficio de la educación ayuda”, dijo.

En tanto, sostuvo que las conferencias que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer el contenido de los libros, no ayudan en nada, puesto que ellos están pidiendo el contenido de los planes y programas con los cuales se hicieron los libros de texto.



“Están en su derecho de presentar la información, pero nosotros estaremos evaluando qué es lo que presentan y cómo lo presentan, y de ser así tendrá alguna consideración al respecto”, manifestó.

Maru Campos Galván, interpuso un recurso de inconstitucional respondiendo a la controversia provocada por el material

El representante de la UNPF señaló que la Secretaría de Educación Pública tiene algunas inconsistencias en las cosas que ha dado a conocer, pues hace unos días aseguró que la información de los planes y programas es confidencial y clasificada, pero hay algunos grupos de autores y maestros que salieron a dar información sobre su participación en la elaboración de los libros.

La normativa de publicación

“Vemos incongruente que la SEP diga que la información es clasificada y se tiene bajo reserva, sin embargo, hay personas que han estado comentando en medios públicos su participación, dejando saber que está información no es tan clasificada como dicen”, subrayó Israel Sánchez.



Finalmente, afirmó que ellos no están cuestionando el trabajo de los autores involucrados, sino de quienes no cumplieron la normativa de la publicación y del proceso de socialización.

