Hombre enloquece y amenaza a mujer tras percance vial en Morelos: "te voy a romper tu mad**"

Cada día se reportan decenas de accidentes viales en el país, los cuales pueden provocar fuertes discusiones y altercados entre conductores. Tal caso ocurrió tras un percance vial entre un hombre y una mujer en Cuernavaca, Morelos. Los hechos fueron documentados por un pasajero que se encontraba a bordo de una de las unidades afectadas; en las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se observa a un sujeto violento agrediendo verbalmente a una mujer, a quien acusa de haber chocado contra su automóvil.

En el video se escucha que el hombre amenazó, en repetidas ocasiones, con golpear a la mujer, a quien acusó por haber circulado en sentido contrario y chocar contra el espejo de su automóvil. “Te quisiste dar a la fuga, quiero que te orilles. Te dije que te identificaras y no te quisiste identificar, porque te voy a romper tu m**. Te metiste en sentido contrario y te quisiste dar a la fuga”, se oye decir al sujeto, quien está acompañado de una joven que intentaba calmarlo.

El sujeto aseguraba que la mujer quería escapar. Foto: captura de pantalla.

Hombre amenaza con golpear a mujer que chocó contra su auto

A lo largo del clip también se escucha a la mujer, víctima de la agresión, explicando que no tenía intenciones de huir y que únicamente estaba tratando de orillar su vehículo para poder descender y revisar los daños. La mujer aseguró que venía saliendo de la Fiscalía cuando ocurrieron los hechos: “no me hables así, ni te atrevas a tocarme, yo también soy de la Fiscalía. No me quise dar a la fuga, te estoy diciendo que me voy a orillar, en ningún momento me quise dar a la fuga”, comentó la víctima.

Posteriormente, se escucha a otro hombre tratando de mediar la situación. En la grabación se oye que el hombre le pidió al agresor que se calmara, puesto que estaba amenazando a una mujer y asustando a la menor de edad que se encontraba junto a él. “No grité. No estés golpeando que vas a romper, hermano. No carnal, no hagas eso”, mencionó el testigo que se acercó para defender a la mujer que estaba siendo violentada verbalmente.

El hombre amenazó a la víctima en repetidas ocasiones. Foto: captura de pantalla.

Piden que se investigue al hombre por violencia

Finalmente el video termina cuando la mujer avanzó con su vehículo para orillarse y bajarse a responder por el daño que causó al automóvil de su agresor. Los hechos se difundieron en redes sociales donde decenas de internautas arremetieron contra el agresor y piden a las autoridades que lo investiguen, ya que aseguran que es un hombre violento.

“Un psicópata suelto, es evidente que no es la primera vez que insulta y amedrenta a una mujer”; “Muy violento el tipo ni la mujer que lo acompañaba lo podía controlar”; “Que horror y miedo tenerlo como amistad o familia”; y “la mujer que lo acompañaba es su hija, la pobre no sabía cómo controlarlo, debe ser terrible tener un padre que tenga problemas con el manejo de la ira”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

