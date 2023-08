La mamá de Alma Lourdes promete alzar la voz como lo hizo su hija contra la violencia y para que no haya más "Hilarios"

"No me importa que batalle porque me gustas más batallosa", fueron las palabras con las que Hilario "N" respondió cuando la familia de la joven Ana Itzel decidió ponerle un alto para que dejara de acosarla. No fue una vez que se repitió este comportamiento del ahora detenido por el feminicidio de Alma Lourdes, hermana de la agraviada, e hija Idalia Valenzuela, quien tuvo una entrevista con Lupita Juárez para hablar de este caso.

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la señora Valenzuela aseguró que se usaron todos los medios posibles para pedirle al sujeto que se alejara de la joven, pero este no quiso atender razones. Lo único que faltó fue hablar con las autoridades, relata la deuda.

"Todos los días iba, a cualquier hora iba para verla. Ya se le había puesto un alto al señor por teléfono".

Los compañeros de la carnicería donde trabaja Ana también pidieron al sujeto que cesara en sus intentos de agredirla. Al verse confrontado y excluido del negocio, el sujeto decidió asesinar a la gerenta del establecimiento.

La mujer se opuso a que su hermana siguiera siendo acosada por el hombre. FOTO: redes sociales

"No te va a faltar nada": la promesa que el acosador le hizo a la vícitma

De acuerdo con el testimonio de la señora Idalia, el agresor le hizo varias promesas a Ana para sacarla de trabajar y mantener todos sus gastos, a fin de que correspondiera su pretensión. No obstante, la joven nunca se mostró interesada en esto y rechazó cualquier tipo de propuesta.

Ante la insistencia del sujeto, los parientes de la víctima insistieron en que acudieran ante las autoridades para realizar la acusación correspondiente y esperar que la justicia hiciera frente al acosador.

No obstante, los horarios de trabajo de Ana impidieron que acudieran al Ministerio Público. Su madre no decidió darle más importancia porque no sabía el riesgo en el que se encontraban sus hijas ante el agresor.

"Yo le dije: "Ten mucho cuidado porque no me gusta que este señor no haya aceptado un no"".

"Pensamos que era un adulto mayor, nunca pensamos estos alcances", dijo.

La asesinó a sangre fría. Facebook / Almalu Llamas

El último video que recibió de Alma Lourdes

La señora Idalia narró que el día que acontecieron los hechos le envió el video que se difundió en redes sociales y muestra al agresor apelando a que deseaba estar con la joven. Este clip fue acompañado por un mensaje en el que Alma le pedía que fueran a denunciar al sujeto.

No obstante, antes de poder realizar cualquier acción y unas horas después del incidente, el presunto asesino disparó en contra de la madre de una niña.

"Este es un Hilario, entonces puede haber dos Hilarios en este país. Esto no puede volver a suceder".

Alma Lourdes hablaba por todas las mujeres

La vida de Idalia Valenzuela quedo destrozada con el feminicidio que padeció su hija Alma Lourdes, pese a que el sufrimiento ha sido insostenible, decidió no agachar la cabeza y pedir a las autoridades que den el mayor castigo posible a Hilario "N", el hombre de la tercera edad que le disparó en Cajeme, Sonora.

El agresor no solo le arrebató la vida, sino además le quitó la oportunidad de poder disfrutar de su hija, aseguró. En, la señora Valenzuela recordó que fueron varias las ocasiones en las que se pidió al hombre que dejara a su familia.

La madre de familia se dice convencida de que Alma no solamente alzó la voz por su hermana, sino por todas las mujeres que padecen el asedio de hombres que no entienden negativas y se centran

Marchan para exigir el mayor castigo para Hilario "N"

La mujer pidió no minimizar estos casos, pues aunque se trataba de un adulto, mayor, no sabían la crueldad con la que podía operar, además solicitó a las autoridades que le imponga la mayor pena a este hombre y quede un referente para que no se vuelva a repetir un caso como este.

Hoy es la primera movilización para buscar justicia por este caso y que no se permita la impunidad. La señora Valenzuela añadió busca dar a la sociedad el mensaje que su hija hubiera querido difundir.

"Es por Alma, claro que es por Alma Lourdes, pero también es por otras mujeres, por las otras que no tuvieron justicia, por todos esos niños que se quedaron sin madre".

La Fiscalía de Sonora busca la pena máxima

La Fiscalía de Sonora dio a conocer que presentará las pruebas necesarias para que el hombre sea procesado y además obtenga una pena de al menos 78 años de prisión. Pese a que se tomaron en cuenta los audios y los mensajes en los que se pidió al hombre que dejara en paz a Ana, estos no podrán ser parte de la investigación del caso.

Ramón Tadeo Gradias Enríquez, vicefiscal de Control de Procesos, aseguró que no hay complicaciones jurídicas para sostener la pesquisa en contra del presunto agresor. Los delitos que se le imputarán son el de acoso sexual y feminicidio. En caso de que se logre la sentencia prevista, el sujeto pasaría el resto de sus días detrás de las rejas.

Además de esto se informó que el señalado podría tener antecedentes por haber cometido despojo en contra de otra persona, aunque no adelantó más datos sobre esto.

¿Qué pasó en Cajeme, Sonora?

El pasado 19 de agosto Hilario "N" llegó a una carnicería en la que solía buscar a Ana Itzel para pedirle que se convirtiera en su pareja. Debido a que ya había sido rechazado con anterioridad en varias ocasiones y además se le había pedido que la dejara en paz, el hombre siguió clamando por el cariño de la joven.

No obstante, cuando Alma Lourdes, hermana de la víctima, le exigió que se retirara del lugar, el sujeto arrojó los productos que tenía en las manos y salió del lugar. Fue en ese momento que la mujer envió a su madre el video del asunto y le dijo que era el momento adecuado para denunciarlo formalmente.

Esta acción ya no pudo llevarse a cabo, debido a que el sujeto regresó horas después al establecimiento cubierto con una capucha y disparó en varias ocasiones a la gerenta del lugar. Después de que se declaró la muerte de Alma y que se alertara a las autoridades, elementos de la policía ubicaron al agresor en su hogar.

Pese a que se negó durante varias horas a entregarse y ofendió a los agentes en varias ocasiones, al final cedió y se entregó a los uniformados.