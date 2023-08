Feminicidio de Alma Lourdes: difunden audios en donde habla del acoso de Hilario "N", "yo no me quedo callada"

En redes sociales se difundieron los últimos audios de voz que envió Alma Lourdes, la empleada de una carnicería en Ciudad Obregón, Sonora, que fue asesinada por un cliente. De acuerdo con los reportes, las grabaciones fueron enviadas minutos después de que la víctima defendió a su hermana de un hombre identificado como Hilario “N”, quien ya está detenido y será acusado por los delitos de feminicidio y acoso sexual.

Los audios fueron presentados por Isabel, hermana de Alma. En una de las grabaciones se escucha a la víctima hablar sobre su estado de ánimo tras el altercado con Hilario “N”. La joven comentó que estaba nerviosa por el enfrentamiento, pero que intentaba tranquilizarse: "dentro de lo que cabe (estoy) tranquila, pero me he sentido peor en otras ocasiones, tantas pendejadas que pasan”, dijo.

Alma envió los mensajes de voz contando su experiencia con Hilario "N". Foto: redes sociales.

Alma defendió a su hermana de Hilario "N"

Alma relató que el altercado se originó luego de que Hilario “N” acosó a su hermana Ana, quien trabajaba en la carnicería como cajera. La víctima reveló que el acoso llevaba más de dos semanas, razón por la cual decidió encarar al agresor: “vino como cliente, como siempre y estaba vacilando ahí con los carniceros, porque le dijo un muchacho ahí, porque es a Ana a la que está acosando. Independiente de que hubiera sido Ana o hubiera sido otra”, agregó la joven.

“Es cliente, pues, de nosotros y es medio rarito, pero hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana. 'Ya se quejaron de usted, le pido por favor que respete a la muchacha, porque la muchacha no tiene ningún interés con usted'. ‘No pues yo voy a venir y le voy a seguir diciendo las veces que yo quiera’, así se puso luego bravo", contó Alma en los audios de voz que envió.



No sabía la clase de persona que era Hilario "N"

La joven añadió que no sabía “la clase de persona” que era Hilario “N”, por lo que le advirtió que ya no se le permitiría la entrada al lugar. De igual manera, dijo que Ana no tenía que soportar el acoso de Hilario “N”. "No se tenía que aguantar que le estuviera diciendo cosas, porque ya van varios días muy insistente. Son situaciones de toda la vida que, lamentablemente, como mujeres pasan y hay muchas que no dicen nada", sentenció.

Finalmente, Alma compartió que ella no estaba dispuesta a quedarse callada y soportar el acoso de Hilario “N”, sin saber que horas más tarde el hombre volvería al establecimiento para asesinarla a balazos. "Sí me quedé pensando qué hacer porque es un momento feo pues. ¿Por qué uno se tiene que quedar, aguantar?", mencionó la víctima en una de las últimas notas de voz que envió previo al feminicidio.

SIGUE LEYENDO

El feminicida de Alma Lourdes no saldrá de prisión, promete la Fiscalía de Sonora

Piden justicia para Alma: mujer trabajadora, honesta y madre ejemplar asesinada en Sonora