Hombre le arranca parte de la oreja a una joven tras discusión en el Metrobús

La violencia contra las mujeres sigue aumentando en todos los estados del país. Ahora, una usuaria de Twitter denunció que fue agredida físicamente, en el transporte público, mientras viajaba con su hijo de tres años de edad. De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron en una unidad del Metrobús, en la Ciudad de México, cuando un hombre comenzó a atacarla verbalmente, para posteriormente arrancarle un pedazo de su oreja.

La víctima, identificada como “Bruja” en Twitter, compartió su terrible experiencia en el transporte público para advertir a otras mujeres y dejar un antecedente en contra de su agresor. Según su relato, ella viajaba en el Metrobús con su hijo cuando le pidió a un hombre que se recorriera para tener más espacio. No obstante, el sujeto actuó de forma violenta y comenzó a agredir verbalmente a la mujer.

La joven realizó su denuncia en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Hombre le arranca la oreja a una mujer tras discusión

“¿Cómo vivir tranquila en un país dónde defenderte de agresiones verbales deriva en una agresión física de esta magnitud? Sí, discutí y este es el precio de no quedarme callada. Discutí con un sujeto porque no quería recorrerse en el Metrobús. Le dije que usará la cabeza y tuviera civilidad. Me comenzó a gritar groserías al tiempo que me decía ‘pinche vieja mugrosa’. ", escribió la joven en sus redes sociales.

La joven agregó que no se quedó callada y le respondió al sujeto pidiéndole que se callara. Acto seguido, el hombre se recorrió hacía atrás, pero, en un descuido de la víctima, el agresor se aproximó a ella y la arrastró de la oreja, dejándola gravemente lesionada. “Se pasó hacia atrás, ahora sí. Yo creí que ya había terminado todo. Cuando me vio distraída, procedió a agarrarme de la oreja y arrastrarme desde la zona de las escaleras hasta la puerta del Metrobús”.

Fue necesaria una cirugía para reconstruir la oreja. Foto: @bruja_amapola

Mujer denuncia indiferencia de otros pasajeros

“Bruja” también comentó que varias personas que viajaban en el Metrobús presenciaron la agresión, pero no hicieron nada por ayudarla. Tras la agresión, la mujer tuvo que someterse a una microcirugía reconstructiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En sus redes sociales detalló que aún le duele la herida, pero “me pesa y me duele más no poder comprender la indiferencia de la gente y la categorización que tienen del "bien y del mal".

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, en la estación Hidalgo, de la línea 7 del Metrobús. La agresión se dio entre las estaciones Peralvillo y Tres Culturas, aproximadamente a las 13:40 horas. Actualmente, no hay personas detenidas por este ataque.

