Milagros sí fue víctima de feminicidio, la Fiscalía de Guanajuato no descarta un segundo implicado

Hace seis días que la muerte de Milagros Monserrat Meza conmocionó a México, no sólo por la crueldad con la que un hombre la apuñaló y le arrebató la vida, también porque ese día era su cumpleaños. Un día después de los hechos el presunto responsable fue detenido, el pasado domingo fue imputado por el delito de feminicidio y este martes el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa, informó que no se descarta la participación de otra persona en el terrible crimen ocurrido en la colonia Granada de León.

Asimismo, el impartidor de justicia dijo que coincidía con la familia de la víctima y de algunas colectivas que señalan que el crimen se trató de un feminicidio y no de un intento de robo, justificando su postura con el siguiente argumento: “Encuadra en dos de las hipótesis que se tienen en ese tipo penal, por las lesiones que se le infirieron, como por estar expuesta en la vía pública”.

Mili fue asesinada el día de su cumpleaños. Foto: Facebook, Monse Meza.

¿Participó otra persona en el feminicidio?

En medio del profundo dolor que está viviendo, Ernestina Meza, madre de milagros, dio varias declaraciones a medios de comunicación, además de pedir que se investigue como feminicidio el crimen que le arrebató la vida a su hija y que se apliqué todo el peso de la ley, la mujer dijo que cree que hay un segundo implicado porque hay otro video en el que de ve que Miguel de Jesús “N” habla con alguien.

Sobre esta hipótesis fue cuestionado el fiscal Zamarripa, quien respondió que en la investigación no se ha descartado absolutamente nada, “No descartaremos nada hasta que tengamos certeza de ello”. Debido a que aún no se resuelve la situación jurídica del presunto feminicida no dio detalles sobre los datos recabados para conocer el móvil del crimen y dijo que espera que el viernes se resuelva si de vinculará o no a proceso.

Aún no se ha dado a conocer el móvil del crimen. Foto: Cuartoscuro.

Realizan manifestación para exigir justicia para Milagros

El pasado domingo 13 de agosto alrededor de 50 personas salieron a las calles de León para manifestarse y exigir justicia para Milagros Monserrat, la mujer que fue apuñalada el día de su cumpleaños. La protesta pacífica fue encabezada por su madre.

Familiares, amigos e integrantes de colectivas marcharon para exigir todo el peso de la ley contra el presunto feminicida. Lanzaron consignas, gritaron y pidieron a los funcionarios que si no podían con el puesto renunciaran. Portaron pancartas y fotografías de la víctima.

La madre de Milagros encabezó la manifestación. Foto: especial.

Erika, la hermana de Milagros, agradeció el apoyo de la ciudadanía tanto en la marcha como en la captura del responsable y señaló que ellos buscan que se le castigue con la máxima pena. La familiar de Mili, como le decían de cariño, comentó que estuvieron presentes en la audiencia de control de detención.

SIGUE LEYENDO

Con música de Juan Gabriel familiares y amigos despiden a Milagros y exigen que no quede impune su feminicidio

¿Qué le pasó a Milagros?: paso a paso desde el asalto en su cumpleaños, hasta la detención