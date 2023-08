Familiares de Milagros exigen la pena máxima para el responsable de su feminicidio

Con consignas que reclaman justicia para Milagros, medio centenar de personas se manifestaron la tarde de este domingo para exigir la pena máxima para el asesino.

Encabezados por Ernestina Meza, la madre de Mili, familiares amigos e integrantes de diversos colectivos feministas, participaron en la manifestación pacífica que inició pocos minutos después de las cuatro de la tarde y partió desde el Arco de la Calzada hasta la puerta de la Presidencia Municipal.

"¡Justicia para Milagros!", "¡Quiero caminar sin miedo!", "Ni una más", "Justicia con perspectiva de género", "Vivo en un cuento de terror", "Ya no quiero salir a marchar, lo que quiero es vivir en paz. Pero seguiré marchando hasta que no falte ni una más", "Marcho porque estoy viva y no hasta cuando", "Yo si quiero que regrese mi mamá de trabajar", "No fue un robo, ¡Es un feminicidio!", eran algunas de las consignas escritas en las cartulinas de las mujeres asistentes a la marcha.