Sobreviviente de la secta de Sergio Andrade revela el infierno que vivió: "Perdí fuerza física y mental"

Sergio Andrade fue declarado culpable por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada y sentenciado a 7 años 10 meses de prisión Spotify

Karla de la Cuesta fue la invitada en el canal de Twitch de LeyAntiSectas, fundado por el argentino Pablo Salum, víctima y sobreviviente de una secta pedófila que hace 30 años que se dedica al activismo para rescatar personas o desbaratar a esta clase de organizaciones coercitivas. Durante poco más de una hora contó los pormenores de su relación con el grupo sectario que levantó Sergio Andrade.

Cómo fue captada Karla de la Cuesta por Sergio Andrade

De acuerdo con Karla, el objetivo de la academia de Sergio Andrade era ofrecer preparación artística, por lo menos para ella, donde aprendería lo básico en todas las áreas que esto puede englobar. Aseguró que siempre soñó con ser artista, por lo que al momento de recibir la invitación para participar en un casting, aceptó y fue aceptada.

Karla ahora es abogada. Crédito: Instagram / @karladela_cuesta

"Es una organización donde se cometían una gran cantidad de hechos lícitos, pero la gente que estaba a cargo estaba buscando quién le gustaba para víctima. Es algo que se hacía, ver qué niña les gusta para captarlas", dijo al momento de contar que la invitaron durante una convivencia con fans.

En ese entonces tenía 14 años, pero dijo que no importa mucho la edad en la que sucedió, porque sin importar la edad que tengas, las leyes y el estado deberían de protegerte de todas formas. Bajo persuasión coercitiva, explicó Salum, pueden controlarte en cualquier época de tu vida.

Karla fundó la organización Alas Abiertas. Crédito: Instagram / @karladela_cuesta

El infierno del Clan Andrade

Aseguró que no tenían libertad ni para tomar agua, ir al baño cuando quisiera, no tenía libertad para hablarle a su familia, no podían hablarse entre ellas. Era una situación donde vivían privación de alimentos, privación de sueño, de movimiento, y además únicamente se podían de una forma, no tenían cambios de atuendo.

"Pierdes fuerza física y mental. Si no te rescatan, no encuentras manera de salir", aseguró, y dijo que de no ser porque llegaron las autoridades para rescatarlas y arrestar a los responsables, probablemente nunca hubiera salido del infierno que vivían todas las mujeres captadas.

Por otra parte, reveló que la doctrina era hacerlas creer que todos eran malos menos ellos. Querían, a toda costa, separarlas de su familia, de sus amistades o de sus conexiones con el mundo fuera de este grupo coercitivo. Explicó que muchas compañeras llegaron a creerlo, pero ella nunca quiso creer que sus padres eran malos.

Por otra parte, Karla aseguró que intentó escaparse de la secta en muchas ocasiones, pero como terminaron encontrándola porque ella no traía consigo documentos y otras cosas que necesitaba para tener una vida fuera. Incluso llegó a negociar que si la dejaban ir, ella nunca diría nada. Una promesa que cumpliría. Solamente pudieron salir hasta la intervención de la Interpol.

Actualmente Karla de la Cuesta es abogada, se graduó de la carrera en el año 2019 con el objetivo de ayudar a mujeres por violencia intrafamiliar, abusos sexuales, y otro tipo de violencias. Además, fundó la organización Alas Abiertas donde promueve que las víctimas levanten la voz, que logren dar el paso rumbo a la verdad y la justicia.