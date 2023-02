Gloria Trevi habla como nunca de su relación con Sergio Andrade: "Estaba enamorada de ese señor"

Gloria Trevi habló como nunca antes de su relación con Sergio Andrade, su manager y pareja sentimental cuando era adolescente. La artista admitió que estuvo muy enamorada del productor musical, sin embargo, aclaró que ella era muy joven y que él había creado un espejismo que la hizo idealizarlo. Estas declaraciones surgen después de que la artista nuevamente fuera acusada de corrupción de menores ahora en Estados Unidos.

La cantante de "Pelo Suelto" se encuentra en España y ofreció una entrevista a Risto Mejide, en la que recordó algunas etapas de su vida, como su estancia en la cárcel, la muerte de su hija Ana Dalay y su relación con Sergio Andrade, quien fue acusado, públicamente, de abuso de menores, junto a la artista, que hoy otra vez se sale a defender debido a la demanda que está en proceso en su contra.

Gloria Trevi dijo que estaba enamorada de Sergio Andrade Foto: Especial

Gloria Trevi habla de su relación con Sergio Andrade

La intérprete recordó que inició su carrera cuando sólo tenía 15 años de edad, pues fue Andrade quien la descubrió y le dio sus primeras oportunidades. Después comenzó una relación con él, en la cual indicó que estaba muy enamorada, sin embargo, sólo era parte del "espejismo" que su representante había creado, ya que con los años se dio cuenta que había idealizado a este hombre, que posteriormente sería señalado por crear un "clan" junto a Trevi y otras jóvenes artistas.

“Para mí, él era el Rey Midas. Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor; pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé", destacó la artista, quien también admitió que tuvo estos sentimientos hacia la persona incorrecta: “Tener 15 años y creer que te las sabes todas yo creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara y que te vas a comer el mundo. Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu manager’”, recordó.

La también protagonista de "Zapatos viejos" explicó que tuvo una relación durante 17 años con el productor musical, tiempo que no la ayudó a madurar. Asimismo, indicó que su pareja sentimental la alejó de todos, no sólo de otros hombres, sino también de su propia familia, pues le dijo que era algo normal que hacían estrellas como Michael Jackson.

"No podía tener contacto con mi familia más que muy poco, pero yo creía que era normal, porque yo me convierto en Gloria Trevi. Él me decía que tenía que mantener un misterio. Él me hacía ver que era algo normal, me decía que Michael Jackson no se iba de fiesta con los amigos", destacó la artista que habló como nunca antes de su relación con Sergio Andrade, del que constantemente evita hablar en entrevistas.

La cantante indicó que era muy joven cuando comenzó su relación con Sergio Andrade Foto: Instagram

Gloria Trevi recuerda a su hija

Asimismo, Gloria Trevi se puso muy emotiva cuando recordó a Ana Dalay, quien falleció con tan sólo un mes de haber nacido. La cantante de "El favor de la soledad" destacó con lágrimas en los ojos que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que le habían separado de ella y hecho creer que la bebé estaba bien, cuando realmente había fallecido. Al preguntarle, si le gustaría borrar todo lo que pasó con Sergio Andrade, la mexicana indicó que volvería a vivirlo sólo por los recuerdos de su hija.

"Tendría que borrar el recuerdo de mi hija y no me arrepiento porque si yo no hubiera pasado por esa situación, él es el que tiene que arrepentirse, no tendría los tres hijos que tengo en este momento. Podría haber conocido a otro hombre pero estos tres no estarían en mi vida. Y ese efecto mariposa me da pánico. Me quedo con el dolor pero también con el recuerdo de mi hija", destacó en la conversación.

SIGUE LEYENDO:

Gloria Trevi vuelve a escuchar el grito "¡no estás sola!"