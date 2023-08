John Ackerman: Ojalá que Marcelo Ebrard pueda acreditar sus denuncias y no se trate sólo de golpeteo político

John M. Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista habló sobre los momentos que vive el Movimiento de Regeneración Nacional durante el proceso interno para encontrar al representante del partido en el 2024. "Estaba un poco aburrida la camapaña, pero ya empezó el tema de los contrastes. Claramente Marcelo Ebrard estableció una estrategia política y mediática", explicó.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, el dirigente explicó que tampoco haya algo para asustarse y que este tipo de acciones son normales en una contienda tan importante.

"Se deben investigar las denuncias, porque ya han habido casos de acarreo y compra de intención de voto"

Aunque afirmó que espera que Marcelo Ebrard tenga acreditadas estas denuncias y no se trate sólo de un golpeteo político. Además celebró el debate y dijo que era buen momento para que comenzara.

John Ackerman celebró el debate interno en Morena

FOTO: Archivo

Ackerman dijo que en la Convención Nacional Morenista no se ha vigilado este proceso interno y se han enfocado en impulsar el debate, por ello, no es fácil que pueda fijar una postura sobre si los dichos de Marcelo Ebrard tienen fundamentos o no. "Entonces no se puede saber si Marcelo Ebrard tiene o no fundamentos para realizar esas denuncias", reiteró.

Lamentó que no haya más diálogo, más debate entre los aspirantes y pidió calma entre las "corcholatas". Además, sugirió a Marcelo Ebrard que sea más cauto con algunas de sus acciones, como la hipotética separación del partido para buscar una candidatura defendiendo otros colores. "Las denuncias son muy válidas, pero sería un arma de doble filo si se separa del proceso e intenta hacerse candidato con otro partido", finalizó.