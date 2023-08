Mario Delgado: "Solo fue seleccionada una casa encuestadora por aspirante"

Sin el consenso de los representantes de las “corcholatas” concluyó el sorteo de las empresas que se perfilan para realizar las encuestas espejo del proceso para seleccionar al coordinador de defensa de la 4T que se perfilará a la candidatura presidencial de Morena y aliados.

En una reunión a puerta cerrada y con total hermetismo, se realizó la tómbola de las 10 casas encuestadoras propuestas por cinco de las seis “corcholatas”, toda vez que Gerardo Fernández Noroña, no entregó propuestas.

A las 18 horas de este jueves en la sede nacional de Morena, fueron convocados los representantes de las seis “corcholatas” de Morena que aspiran a la candidatura presidencial.

El después del 6 de septiembre se darán a conocer los nombres de las casa encuestadoras Créditos: Youtube

En la reunión a puerta cerrada y en total hermetismo, estuvieron los presidentes de los órganos de gobierno del partido, Alfonso Durazo, del Consejo Nacional y Mario Delgado del Comité Ejecutivo Nacional; así como los integrantes de las comisiones de Encuestas y de Elecciones; así como los representantes de las corcholatas.

La reunión que se esperaba ágil para que el dirigente nacional del partido emitiera un mensaje virtual a las 19:30 horas, se alargó hasta casi las 23 horas.

A su salida, los representantes, confirmaron que previo al sorteo y sin tener conocimiento de las propuestas de encuestadoras que las “corcholatas” entregaron en sobres cerrados al momento de su registro, se hizo un análisis de las empresas que no contaban con la confianza y el consenso de todos, a fin de que antes del sorteo, se determinara cuáles eran inviables, de este ejercicio, fueron eliminadas siete.

A su salida de la sede del CEN de Morena, los representantes de Marcelo Ebrard, Malú Micher; de Adán Augusto López, Arturo Ávila y de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas, compartieron su inconformidad y falta de consenso por dos de las casas encuestadoras seleccionadas y tras señalar que por el bien del proceso debe haber consenso, adelantaron que solicitarán al Consejo Nacional y a la Comisión Nacional de Encuestas del partido, reconsiderar esas dos empresas.

“El proceso fue un poco complicado, creo que finalmente las cosas sucedieron como tenían que suceder, pero mañana el licenciado (Marcelo) Ebrard va a terminar de aclarar todo esto, nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas encuestadores que no cumplieron con los requisitos y que no debían siquiera ser incorporadas, y a partir de ese momento se nos escuchó,, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras de las que habíamos manifestado” señaló Micher quien fue la única de los seis representantes que no firmaron el acuerdo.

En tanto, a su salida, el representante de Adán Augusto Lopez, Arturo Ávila, confirmó lo dicho por Micher y confió en que los órganos internos del partido reconsideren a esas dos casas encuestadoras que no gozan de confiabilidad, ni de consensos con tres de las seis “corcholatas”.

Luego de que en el pasado proceso electoral “tuvieron una enorme discrepancia en el proceso anterior, una distancia muy grande con el resultado final, han tenido evidentemente efectos propagandísticos, son empresas que promueven a uno u otro candidato en específico, entonces no podemos estar de acuerdo en una encuesta que se publica para darle ánimo o es una encuesta anímica para una persona”, señaló.

Confío en que el Consejo Nacional tome en cuenta sus observaciones y que se cumpla el acuerdo, adelantó que este viernes habrá una evaluación técnica para evaluar si las cuatro empresas cumplen con los requerimientos.

Alejandro Rojas, señaló que firmó el acuerdo bajo protesta y espera que se reconsideren esas dos casas encuestadoras que no tienen consenso.

