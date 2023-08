"No me vayan a sancionar": AMLO habla del nombramiento más reciente del Frente Amplio por México

“Ahí queda eso y sin comentarios”, contestó el presidente López Obrador, entre risas por la designación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como el encargado de la estrategia de seguridad para el proyecto de nación 2024 del Frente Amplio por México.

En la mañanera en Palacio Nacional, la prensa cuestionó al mandatario sobre lo que opina del nombramiento. El titular del Ejecutivo federal respondió que no conocía del tema, pero pidió que le ampliaran la información. “Nada más para saber”, dijo.

Luego ironizó también que el coordinador del proyecto de desarrollo del FAM sea Luis Ángel Gurría, “que fue el que aprobó el Fobaproa o era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México”.

“Y si ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor va para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque no me vayan a sancionar”, agregó.