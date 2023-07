AMLO no se reunirá con las madres buscadoras: detrás hay un propósito manipulador, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que le haya quedado a deber a las madres buscadoras de familiares desaparecidos, tras asegurar que su administración ha hecho todo para trabajar con ellas, descartó una reunión privada con las mujeres y afirmó que detrás hay un propósito “manipulador”.

Durante su conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo, fue cuestionado sobre la petición de madres buscadoras de sostener una reunión privada con él, al respecto señaló Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se reúnen constantemente con grupos de familiares de víctimas de desaparición.

“¡No! Hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares y lo estamos haciendo, lo demás es politiquería, es publicidad y ese interés que tienen algunos medios de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros, con todo, por cualquier cosa”, señaló el primer mandatario.

Dijo que no se le debe nada a estas mujeres. FOTO: Presidencia.

Aseguró que en las giras de trabajo que realiza en el país atiende siempre a los familiares de desaparecidos y no les ha quedado a deber. “Estamos atendiéndolos constantemente, yo en todas las giras que hago hablo con madres de desaparecidos”, aseguró.

Ante la insistencia de atender la petición de los colectivos de mujeres que buscan reunirse con él, señaló que hay defensores de derechos humanos que son “farsantes” como Emilio Álvarez Icaza, que dijo buscan atacar a su administración con el tema de la desaparición de personas.

Refirió que incluso organismos internacionales, ven en su administración las desapariciones que en gobiernos anteriores no reportaban.

“Ahora hasta el comisionado de la ONU, de derechos humanos, que no vio nada cuando estaban desapareciendo a personas desde el Estado, ahora no se violan derechos humanos, el Estado no viola derechos humanos, antes sí y no veían nada y no denunciaban nada , incluso hicieron un pacto desde el gobierno con los medios para que no hablara del tema, los silenciaron y ahora es parte de la agenda y están desesperados porque no les funciona”, sostuvo el primer mandatario.

Realizan un nuevo censo de desaparecidos

Con el apoyo de los Servidores de la Nación, el Gobierno federal depura el censo de las personas desaparecida en México y la actualización se presentará en tres meses. En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los servidores de la nación van casa por casa, además de que se apoyan con las autoridades de los tres niveles de gobierno. López Obrador afirmó que en su gobierno se dedicó a buscar a los desaparecidos ya que antes no había programas ni presupuesto.

“Se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas porque se empezó a reportar que había personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? que en algunos casos se denunciaba que había desaparecido, se encontraba a la persona y ya no se quitaba de la lista, del censo, entonces por eso nos llamó la atención de que eran muchos, sí hay miles de desaparecidos pero no la cantidad que establece el censo”, detalló en la conferencia de prensa.

Buscan casa por casa a los que no encuentran. FOTO: Cuartoscuro.

“Sí, sí hay desaparecidos lamentablemente, pero yo estoy respondiendo a la pregunta de que estamos llevando a cabo una revisión casa por casa y estamos encontrando afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida y nos llena de satisfacción, de orgullo. Participan todos los gobiernos estatales, las fiscalías, del gobierno federal, servidores de la nación que son los que trabajan en las colonias, pueblos, comunidades”, apuntó.

-¿Están capacitados (los servidores de la nación)?, se le cuestionó.

-Sí, van a ver a las familias y preguntan y se encuentran de que ya están ahí las personas que, no todos, estamos hablando de un porcentaje, que se están encontrando en sus domicilios, acotó López Obrador.

El presidente manifestó que “en unos tres meses (se presenta la actualización) porque ya llevamos un tiempo avanzando en esto”.